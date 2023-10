Vela: el 8º Trofeo de la Hispanidad, visto para sentencia en la Bahía de Cádiz

Con la celebración de tres nuevas pruebas que suman un total de siete en los casilleros, el sábado 14 de octubre quedaba listo para sentencia el 8º Trofeo de la Hispanidad para la clase Optimist, que llegará a su fin este domingo en las concurridas aguas de la Bahía de Cádiz.

Vientos que se movieron entre el 190º y 230º con una intensidad de 8 a 10 nudos de máxima acompañaron el sábado a la flota en la penúltima jornada, aunque después de tres todavía están en entredicho algunos títulos.

No es el caso de la joven María de las Mercedes Medel, que aseguró su liderato provisional con tres primeros puestos el sábado. La regatista del CN Sevilla no parece dispuesta a compartir ni un trocito de pastel en su categoría Sub 13, donde la joven llega líder absoluta y femenina a la jornada final.

Otro que se aferra a su puesto es el canario Edu del Castillo, segundo con diez puntos más que la andaluza y líder entre los chicos Sub 13. El visitante respira gracias a poder descartar un fuera de línea en la primera prueba del día, sumando después un 3º y un 2º. Le sigue la catalana Daniela García, que se sube al podio sumando un 3º y un 6º y se sitúa como la rival más cercana de Medel que le renta veinte puntos. Por su parte el canario no debería tener problemas el último día para mantener a raya a su principal rival y compañero de territorial, Jorge Ochoa, sexto con casi treinta puntos más.

En la categoría Sub 11, siguen en cabeza la catalana Abril Marfá entre las niñas, y el andaluz Hugo Quilón entre los chicos, ambos saboreando ya la victoria final. Marfá, cuarta absoluta, tiene como principal rival a la canaria Martina Quintana, decimotercera absoluta a mucha distancia, mientras el principal opositor de Quilón, que se sitúa noveno de la general, es su compañero de club Jacobo Soler, segundo Sub 11 y decimoséptimo de la general.

En la categoría Sub 16, el joven regatista del CNM Benalmádena, Leo Zabell, sigue trabajando por su objetivo y con dos nuevos 1º se permite un pinchazo en la sexta prueba para seguir líder, con diez puntos de renta sobre Sergio Mancera del RCMT Punta Umbría, regatista que sigue su escalada y sube un puesto más para situarse segundo, seguido con ocho y trece puntos más por Felipe Pachón del CNM Benalmádena, y Carlos Carrasco del CN Puerto Sherry.

Impresionante será el desenlace entre las niñas, con tres aspirantes metidas en otros tantos puntos. La primera es la catalana Agnés Hadzi con 58 puntos, seguida con uno y dos más por la andaluza Mar Infante del RCMT Punta Umbría y la también catalana Anna Renteria, quinta, sexta y séptima de la general por este orden.

El domingo 15 de octubre están previstas tres pruebas más para finalizar la Regata de la Hispanidad y dar paso a la entrega de trofeos en un acto que tendrá como escenario en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la regata y la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María.