Vela: la igualdad marca el 8º Trofeo de la Hispanidad tras el segundo asalto en la Bahía de Cádiz

El 8º Trofeo de la Hispanidad para la clase Optimist de vela ha resuelto el viernes 13 de octubre el segundo de sus cuatro asaltos con tres pruebas en aguas de la bahía gaditana. Con la disputada el jueves, el trofeo suma cuatro en su ecuador y permite el primer descarte en los casilleros.

La corriente era el viernes lo más complicado para la flota en la consecución de los recorridos y los pasos por boya, donde los atascos y múltiples compromisos han estado a la orden del día. El viento también subía de 7 nudos de intensidad en la primera prueba a 10/11 en la segunda, bajando de nuevo en la tercera y última prueba de la jornada.

El descarte le ha venido de lujo al joven regatista del CNM Benalmádena, Leo Zabell, que se quita de encima un tropiezo del jueves y se pone en cabeza de la categoría Sub 16, ganando hoy una prueba a la que llegó después de un 2º y un 5º.

Zabell consigue además una amplia renta de puntos con su inmediata seguidora, la joven del RCMT Punta Umbría, Mar Infante, que también se deshace de un pinchazo inicial para subir al segundo puesto de la general y primero entre las niñas, valiéndose de un 5º, un 3º y un 12º. También hay un nuevo regatista en el tercer puesto, al que accede Sergio Mancera del RCMT Punta Umbría, después de una jornada que empezó embalado con dos 1º y acabó teniendo que desechar un 42º.

Con un punto entre Infante y Mancera, a este le empata la catalana Agnes Hadzi en el cuarto puesto, y con solo un punto más le siguen Pablo Delgado del CN Sevilla y Carlos Carrasco del CN Puerto Sherry, empatados en el quinto y sexto puesto, respectivamente. La armada andaluza se crece con la subida del viento en una jornada en la que los primeros líderes del trofeo en esta clase, los canarios Manuel Florido y Lili María Skomska, bajan al séptimo y octavo puesto, respectivamente.

En la general de la categoría Sub 13, el primer puesto sigue en manos de la andaluza María de las Mercedes Medel del CN Sevilla, el viernes 1º, 3ª y 1ª, seguida con tres puntos más por el canario Edu del Castillo, regatista que además de conservar el liderato masculino Sub 13, sube al segundo puesto con dos 2º y un 4º hoy. Con un punto más, le sigue la regatista catalana Abril Marfá, que retiene el primer puesto de la categoría Sub 11 femenina, por delante de su compañera de territorial Daniela García y la canaria María Guindin, segunda y tercera Sub 13. Con uno y cinco puntos más, el sexto y séptimo puesto lo ocupan el joven Ignacio Murube del CN Sevilla y el canario Jorge Rocha, segundo y tercer masculino Sub 13.

Por su parte Hugo Quilón, del RCMT Punta Umbría, sigue en cabeza de los chicos Sub 11 desde el top8 absoluto, con una ventaja muy cómoda sobre sus inmediatos rivales, José de Linares del RC El Candado y Jacobo Soler también del RCMT Punta Umbría. Entre las niñas de menor edad, el liderato de Marfá es también bastante claro frente a la canaria Martina Quintana y la regatista del CAND de Chipiona Lidia Hernández.

El sábado continúa la competición en aguas de la Bahía de Cádiz con tres nuevas pruebas que dejarán el trofeo a falta de una jornada para el final. El 8º Trofeo de la Hispanidad tiene como sede El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) y a la Federación Andaluza de Vela (FAV) como organizadora, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Puerto Sherry y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.