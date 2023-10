Tímido arranque del Trofeo de la Hispanidad en la Bahía de Cádiz

Los canarios Lili María Skomska, Manuel Florido y Edu del Castillo, los andaluces María de las Mercedes Medel y Hugo Quilón y la catalana Abril Marfá, son los primeros líderes del 8º Trofeo de la Hispanidad de la clase Optimist que este jueves dio comienzo en aguas de la Bahía de Cádiz. El estreno ha sido largo pero poco productivo, toda vez que el viento solo acompañó en la primera prueba, soplando entre 6 y 7 nudos de intensidad, bajando y rolando tras la segunda salida que tuvo que ser anulada sin vuelta atrás. Con tres días más por delante para seguir sumando pruebas, la de este jueves se dio por buena y sirvió para terminar de poner a punto los barcos.

Las chicas mandan en las tres categorías a las que se abre el trofeo, con un primer liderato absoluto de la andaluza María de las Mercedes Medel, del CN Sevilla, en Sub 13, seguida en la prueba por las catalanas Daniela García y Abril Marfá, esta última primera Sub 11. En el cuarto puesto se sitúa el primer niño Sub 11, el regatista del RCMT de Punta Umbría, Hugo Quilón, ganador sobre el primer Sub 13, el canario Edu del Castillo.

Entre los mayores de la flota, categoría Sub 16, la primera es también una niña, la canaria Lili María Skomska, que entraba primera, seguida de su compañero de territorial y líder entre los chicos, Manuel Florido, y el andaluz perteneciente al CNM Benalmádena, Felipe Pachón, tercero. Completan el top5 Nicolás Flethes del CN Puerto Sherry y el portugués Nuno Simao.

Este viernes continúa la competición en aguas de la Bahía de Cádiz con las primeras salidas programadas a las 12:30 horas.

El 8º Trofeo de la Hispanidad tiene como sede El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) y a la Federación Andaluza de Vela (FAV) como organizadora, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Puerto Sherry y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.