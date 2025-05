Rubio sorprende con "la evolución" del Cádiz CF Mirandilla, tras ganar tres de los últimos 14 encuentros

El entrenador del descenso del Cádiz CF Mirandilla, Francisco Cordero 'Rubio', pasó por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde no cambió su guión del análisis de la temporada pese al rotundo fracaso a pesar de vencer 2-0 al San Fernando, ya que la victoria no cambia su destino y el de su equipo.

"Desde que llegamos, hemos querido tener opciones hasta el final, y las hemos tenido, aunque no dependíamos de nosotros mismos", expresó Rubio antes de admitir que su equipo no supo aprovechar algunas oportunidades durante la temporada. "No podemos quitarle valor al esfuerzo que han hecho los chicos y la evolución que han tenido", indicaba a pesar de obtener solo tres triunfos en las últimas 14 jornadas.

El técnico del Cádiz CF Mirandilla puso en valor la juventud de la plantilla y el crecimiento experimentado en los últimos cinco meses, siempre bajo su punto de vista. "Han tenido una evolución enorme. Son un activo importante para el club y ojalá puedan seguir creciendo", afirmó.

A pesar de la dificultad de la situación tras el descenso a la quinta categoría, el entrenador reconoció el triunfo final de sus pupilos. "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y conseguido una victoria que creo que se han merecido".