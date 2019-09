Sus 61 años de edad, que no aparenta ni por asomo, no han apagado lo más mínimo por el momento las ansias de aventura del alpinista gaditano José Manuel Jiménez Flores , más conocido en el mundillo de la montaña, y del deporte en general, por el sobrenombre de Yup .

Y como postre de la experiencia, la jungla de Chitwan

No contento con lo del Santuario de los Annapurnas, Yup no regresó a España de inmediato: "Desde allí me marché solo hasta la jungla de Chitwan, en la frontera de Nepal con India. Me encanta conocer gente y lugares diferentes a los que suelen rodearte durante el resto del año. Fue una experiencia maravillosa, en la que incluso tuve que alquilar un elefante por motivos de seguridad. Si ibas en elefante no te atacaban los rinocerontes ni los tigres. Las aldeas ubicadas alrededor de esa jungla se hallan sin protección y son atacadas con frecuencia por animales. Tan solo unos días antes de llegar yo allí, un rinoceronte había matado a un habitante del poblado cuando este se encontraba labrando la tierra".