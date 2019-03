Los jinetes brasileños brillan en Montenmedio

En la jornada del viernes del Circuito Hípico del Sol, competición que lleva seis semanas ya casi completas celebrándose en la Dehesa Montenmedio de Vejer, se disputaron dos pruebas puntuables para el Longines Ranking FEI.

La prueba grande del día de 1.50m, patrocinada por la cadena hotelera Hipotels, estuvo liderada por el jinete brasileño Pedro Junqueira y su yegua de 12 años C'est Dorijke, que se impusieron después de batir a los restantes 16 binomios que tomaron parte en el desempate.

Muy cerca se quedaron la amazona sueca Angelie von Essen montando a Cochella y el turco Omer Karaevli con Roso du Crosnier, caballo que lleva montando seis años y con el que ha obtenido muy buenos resultados en pasadas temporadas.

La otra prueba puntuable para el Longines Ranking FEI, de 1.45m, también recayó en manos brasileñas. Pedro Veniss y Anaya ste Hermelle superaron en casi dos segundos al italiano Luca Moneta. El jinete brasileño y su yegua suman ya cuatro victorias en lo que llevamos de Circuito Hípico del Sol, demostrando ambos que se entienden a la perfección.

Los británicos se convirtieron en los otros protagonistas del Big Tour. Jake Saywell, Matthew Sampson y Jodie Hall se proclamaron ganadores de las pruebas de 1.40m, 1.35m y 1.30m, respectivamente.

El Medium Tour C de 1.40m lo encabezó el joven jinete irlandés Darragh Ryan, quien actualmente monta bajo las directrices de Cian O’Connor. Un total de 44 caballos disputaron una prueba en la que también se entregó el premio "Grooms award sponsored by Molly Ohrstrom in honor of Vicente Quinta". Este emotivo premio, en recuerdo de la persona fallecida hace unos días por culpa del incendio sufrido por uno de los camiones aparcados en las instalaciones de Montenmedio, se hallaba destinado al mozo que mejor arreglase al caballo. Se lo llevó la moza del jinete eslovaco Gag Riossa, de nombre Dannika Cobley.