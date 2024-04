Los memes gaditanos más virales sobre la decisión de Pedro Sánchez de seguir como presidente

Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno de España. Tras cinco días de reflexión, Sánchez ha asegurado que continuará como presidente del país en una comparecencia institucional esta mañana de lunes en La Moncloa. "He decidido seguir, si cabe con más fuerza", decía en la parte final de su discurso.

La situación era seria pero en redes sociales se le ha sacado punta con humor. Y en ellas no ha faltado los memes gaditanos y el Carnaval, con muchas coplas que han encajado para explicar lo vivido en estos días y la decisión tomada por el líder del PSOE.

Sin duda, uno de los más virales ha sido con una cuarteta final de una de las chirigotas de José Luis García Cossío 'Selu'. La despedida de 'Lo que diga mi mujer' ha servido para ver a Pedro Sánchez bailando, feliz tras quedarse en La Moncloa. "Pero me lo he pensao mejor, con el ratito que estoy he cambiado de opinión...", cantaba estos 'calzonazos' en 2004. El propio Selu lo han compartido en su cuenta.

En el mismo vídeo, de la cuenta de X Carnaval Cosas, comienza mucho más serio con otra cuarteta pero de despedida. La de Tino Tovar en 'Tic Tac', donde decía que era "tiempo de dejarlo todo, de quedarse aparte, de vivirlo a mi manera".

Los días de reflexión también han estado acompañados por el Selu, con otra parte del popurrí en este caso de 'Si me pongo pesao me lo dices', cuando los chirigoteros le insisten a Juan y dudan "si quiere que se vaya o que se quede".

"En la ciudad de Cádiz..."

Otras cuentas chirigoteras tampoco han desaprovechado la ocasión para tratar el tema. La del Bizcocho lo ha hecho con un vídeo de 'No te vayas todavía', que como muchos han pensado al principio del discurso del presidente que finalmente dimitía.

Y no han sido pocos los que han 'fantaseado' con que la aparición de Sánchez más esperada comenzara con aquello de 'En la ciudad de Cádiz..', con las que comienzan los veredictos del jurado del Falla y que pone nervioso a todo el que lo escucha.

"EN LA CIUDAD DE CÁDIZ, SIENDO LAS 11:01 HORAS DEL LUNES 29 DE ABRIL DE 2024..." pic.twitter.com/Zp0MzrN4Mv — Javi Quiñones Miralles ‎۞ (@javiqm94) April 29, 2024

