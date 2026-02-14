Duro test para el Conil en el Pérez Ureba

La 22ª jornada de Liga devuelve este domingo, 15 de febrero, al Perez Ureba al Conil, que recibe al Dos Hermanas (12:00 horas), un recién ascendido que muestra maneras para pelear el ascenso a Segunda Federación. Los amarillos vienen de vencer al Cádiz CF Mirandilla en El Rosal (0-1), por lo que la motivación es máxima.

En la cita de la primera vuelta el Conil salió vencedor de tierras nazarenas, tras remontar el tanto local con goles de Saúl Romero y Cristian Orihuela. Fue el primer triunfo en Liga del equipo. Nada tendrá que ver un encuentro con otro pero, sin duda, demuestra que el conjunto jandeño tiene capacidad para tumbar a cualquier adversario.

El aspecto físico es lo que más preocupa esta semana porque después de recuperar el miércoles el partido pendiente, la plantilla apenas ha tenido 48 horas para preparar este envite. Es por ello que no hay que descartar que Jesule realice algunas variaciones para oxigenar al grupo.

El Conil suma 30 puntos, 12 por encima de la zona de descenso, y la intención pasa por seguir poniendo tierra de por medio para afrontar todo lo que resta de competición desde la tranquilidad.