El Cádiz CF Mirandilla agrava su mal momento (0-1)

De mal en peor. El Cádiz CF Mirandilla recuperó el partido pendiente contra el Conil (0-1) y agravó su situación por un mal resultado que le complica la vida en sus aspiraciones. Con esta derrota ha logrado un triunfo y ha perdido cinco partidos en las últimas seis jornadas.

El choque comenzó con intensidad y alternancia. En el minuto 12, Beltrán tuvo que ser atendido por los servicios médicos tras un choque dentro del área rival, reflejo del alto ritmo competitivo desde los primeros compases. El Conil avisó en el 15’ con una ocasión clara que se marchó fuera por poco.

Tras la reanudación, el técnico del Cádiz Mirandilla movió el banquillo buscando mayor profundidad ofensiva. El partido se decidió en la segunda mitad en una acción aislada que terminó en el 0-1 para el conjunto visitante, en una jugada precedida por una posible falta sobre un jugador del Mirandilla que no fue señalada por el colegiado, lo que provocó las protestas del cuadro cadista. La expulsión de Mario Vela no ayudó en nada porque el daño a su equipo fue enorme.

Lejos de venirse abajo, el equipo de Rubio reaccionó y se volcó en busca del empate. Los amarillos generaron varias aproximaciones y ocasiones en el tramo final, pero no lograron encontrar portería ni materializar sus llegadas.