Por fin llega el primer triunfo del Conil (1-2)

A la quinta jornada llegó la primera alegría para el Conil CF, que por fin acabó un encuentro con el premio de la victoria que venía persiguiendo desde hace más de un mes. Los amarillos fueron fuertes de cabeza y cuerpo frente al Dos Hermanas 1971 para tener fe en sus opciones y pelear hasta el final a pesar de empezar perdiendo.

El primer periodo estuvo marcado por la iniciativa del equipo sevillano en el campo Miguel Román, donde se hacía fuerte con el balón y con la virtud de romper la igualdad del marcador a los 20 minutos por medio de Diego Cortés. Con el 1-0, el Dos Hermanas 1971 trataba de empujar para ampliar la renta y dejar casi sentenciado el choque, pero la respuesta conileña fue de madurez y máximo esfuerzo.

Tras el paso por vestuarios el equipo de casa varió el dibujo metiendo muchos jugadores por dentro, si bien Jesule, entrenador del Conil, estuvo acertado con sus variantes en los diez primeros minutos del segundo periodo. El resultado de esto fue que el conjunto visitante dejó la puerta abierta a creer en sus opciones, y tanto creyó que en el 85' anotó el empate, con un gol de Saúl Romero, y en el 88' sellaba la remontada gracias a Cristian Orihuela.

Con esta primera victoria, el Conil se quita un peso de encima y aguarda a recibir al Utrera el próximo fin de semana con la autoestima muy reforzada.