Utrera-Cádiz B, un duelo en toda la cumbre del grupo

No se puede pedir más este mediodía, pues nada menos que se disputa un cara a cara entre los dos primeros clasificados del grupo X de Tercera. El Cádiz B, ubicado a cuatro puntos de distancia del Utrera, tiene la oportunidad de, mediante una victoria, recobrar muchas esperanzas de terminar en todo lo alto la competición regular, lo cual supondría un indudable privilegio de cara a la fase de ascenso. En cualquier caso, el principal objetivo a estas alturas parece centrarse en no abandonar el cuarteto de cabeza ya que los perseguidores no andan lejos.

Juanma Pavón, el entrenador del conjunto amarillo, se muestra ambicioso al opinar sobre la contienda con un rival que venció en su día en El Rosal: "No se trata de un partido especial pero sí muy importante. Iremos a Utrera como hacemos siempre, con la intención de ganar tratando de tú a tú al contrario, no especulando. Esto no quiere decir que luego, según las circunstancias del partido, podamos vernos obligados a encerrarnos atrás en ciertos momentos. Hay que tener en cuenta que del Utrera lo dice todo la clasificación. Además, se ha reforzado en invierno y está bien trabajado. Total, que es difícil meterle mano".

El técnico desplaza a 20 jugadores, con las novedades de la vuelta de Miguel García, cinco meses y medio después de su lesión, y Jordi Tur, ausente varias semanas por un esguince de tobillo. La única baja es la del portero Brian Jaén, con una pubalgia, aunque para la próxima jornada caerá Peter, citado por Nigeria para una eliminatoria de su selección sub’23.