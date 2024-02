La prueba corona a seis nuevos campeones de España y reparte una treintena de títulos

El viento ha sido protagonista hasta el final de la Semana Olímpica Andaluza y de más a menos, en el día de la despedida apenas si ha asomado para que algunas clases pudieran sumar alguna prueba más antes de alcanzar el tiempo límite establecido en el reglamento. Ese ha sido el caso de las clases ILCA, 420 y los mayores de la clase iQFOil, mientras a los Juveniles de esta clase no les dio tiempo de salir a rematar. Para todas las categorías de iQFOil la regata ha supuesto la antesala de los iQFOil Games que se celebran en las mismas aguas entre los próximos 5 y 9 de marzo.

La windsurfista del CN Puerto Sherry, Pilar Lamadrid, se despide por la puerta grande ganando las dos últimas pruebas de Slalom en la flota femenina de iQFoil y consigue el doble triunfo como vencedora absoluta y de la Copa de España. En el absoluto, la plata y el bronce son para la checa Katerina Svikova y la noruega Tuva Oppedal, ganadora Sub 23, categoría en la que la catalana Julia Gómez recupera definitivamente el primer puesto entre las españolas y levanta la copa nacional imponiéndose a la balear Bárbara Winao.

El valenciano Jorge Aranzueque y el canario Álvaro Jiménez levantan las Copas de España absoluta y Sub 23 en la clase iQFOil, donde el vencedor absoluto sin sorpresas en la jornada final es el alemán Sebastián Koerdel, seguido del holandés Max Castelein, ganador en la categoría Sub 23 por un punto sobre el británico Finn Hawkins. La medalla de plata entre los españoles es para el andaluz y vigente campeón de España, Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry), mientras el también andaluz Aurelio Terry (CN Sevilla) se cuelga el bronce en la Copa de España Sub 23.

El deportista de Cambrils, Ricard Castellv, gana una prueba más en la jornada final y se confirma campeón de la Copa de España de ILCA 7, con el segundo y tercer puesto para el campeón de la copa Sub 21, el balear Karol Krupski, y el catalán Giulio Zunino, que debe el tercer puesto a su victoria en la prueba final con lo que logra el desempate con el canario Zsombor Denes, cuarto, los dos subiendo al segundo y tercer cajón Sub 21. Por su parte el andaluz Guillermo Flores (CN Río Piedras) firma su mejor jornada y se clasifica en el top7.

Ante la falta de más pruebas, las clasificaciones de iQFOil Sub 19 y Sub 17 se quedan como estaban y cierran con seis pruebas los mayores y uno menos los Sub 17. En esta clase vence el holandés Finn Brull, escoltado en el podio por sus compatriotas Peyton Dits y Merlijn Boswijk. Por su parte el primer español y ganador de la Copa de Andalucía es el windsurfista del CN Sevilla, Gonzalo Díaz, y la ganadora entre las niñas, la española Andrea Sira Martínez del CR Madrid. En Sub 19, la victoria es para al holandés Skip Brull, con el segundo y tercer puesto a manos del suizo Noam Kobel y el holandés Kaj Rozeboom, seguidos del primer español y ganador de la copa de Andalucía, Antonio Medina del RC El Candado. La ganadora femenina es la polaca Martyna Duzowska y entre las españolas y ganadora de la copa autonómica andaluza, la windsurfista del CN Sevilla Arancha Sahuquillo.

En la clase ILCA 6 el andaluz Roberto Aguilar (CNM Benalmádena) saca provecho de las dos últimas pruebas para subir un puesto y proclamarse subcampeón absoluto en ILCA 6 y campeón absoluto y autonómico Sub 19, quedándose a dos puntos y medio de la polaca Dominika Raszka, primera clasificada y ganadora en la categoría senior entre las féminas, título que entre los chicos gana el andaluz Raúl González también del CNM Benalmádena. El podio Sub 19 masculino tras Aguilar lo completan el regatista del CN Sevilla, José Medina y el portugués Pablo Dos Santos, y también hay una anfitriona en el podio femenino Sub 19, donde Marta Franco del CN Elcano es tercera por detrás de las polacas Zofia Pospieszna y Karolina Jaloszynska.

Un tercero le ha bastado al andaluz Alberto Medel para proclamarse vencedor en la clase ILCA 4, donde el regatista del CN Sevilla confirma el doblete como vencedor absoluto y de la Copa de Andalucía. Junto a él suben al cajón de ganadores los regatistas del CNM Benalmádena, Jose Manuel Martín y José Manuel Pachón, ganador de la prueba de la despedida. En el cuarto puesto se clasifica el ganador Sub 16, José Manuel Cuellar del CM Almería, que se hace con la copa autonómica, con el segundo y tercer puesto a manos de Tommaso Martín (CNM Benalmádena) y Álvaro Vivas del RC Mediterráneo. Entre las niñas, las ganadoras absolutas y de la copa de Andalucía Sub 18 y Sub 16 son Laura Luna (CNM Benalmádena) y Beatriz Serrano (CN Sevilla), respectivamente.

Ninguna sorpresa en la clase 420, donde gana la tripulación de los andaluces Josete Ruiz y Vicente Hernández (CN Puerto Sherry), también campeones autonómicos, y junto a ellos suben al podio las tripulaciones canarias de Miguel Padrón y Luis Mesa y la compuesta por Miguel Mendez y Ki Benjamín Kang.

Tras la regata se llevó a cabo la entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, en un acto que contó con la presencia de la teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Marta Rodríguez López de Medrano, acompañando al presidente de la Federación Andaluza de Vela, Paco Coro. Durante la ceremonia se entregaban un total de 19 títulos absolutos, 6 copas de España y 13 copas de Andalucía.

La 19ª Semana Olímpica Andaluza, 24º Trofeo de Carnaval ha contado con la organización de la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Real Federación Española de Vela, el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry. Un año más, la regata ha contado con la colaboración del Centro Andaluz de Medicina Deportiva con la asistencia de la doctora Carmen Vaz.