Vela: espectacular jornada de la Semana Olímpica Andaluza en la Bahía de Cádiz

Día largo y provechoso en la bahía gaditana el martes 27 de febrero, en el tercer asalto a los títulos de la Semana Olímpica Andaluza, Trofeo de Carnaval, que afronta el miércoles su última jornada con más dudas que certezas entre los aspirantes.

Las dos áreas de regata estuvieron a pleno rendimiento, aprovechando las condiciones de viento para recuperar la jornada en blanco del lunes, y permitir más opciones entre los participantes, también con la entrada del descarte en todas las clases. Las clases ILCA y 420 llegan a la jornada final con seis pruebas cada una, mientras los iQFOil suman ocho los hombres, siete las mujeres, seis los Juveniles Sub 19 y una menos los Sub 17.

La andaluza Pilar Lamadrid mete la directa hacia el triunfo absoluto y la Copa de España de iQFOil con nueve puntos a su favor. La windsurfista del CN Puerto Sherry suma un tercero, un primero y un segundo y planta cara a sus oponentes, entre las que destaca hoy la checa Katerina Svikova sobre la alemana Theresa Marie Steinlein, segunda y tercera con tres puntos entre ambas. La alemana aguanta el primer puesto Sub 23 pero se lo jugará con la noruega Tuva Oppedal, cuarta absoluta y segunda Sub 23 con los mismos puntos. También está por ver quien se lleva la copa de España en esta categoría, ahora en manos de la balear Barbara Winao con cuatro puntos sobre la catalana Julia Gómez.

También amarra el alemán Sebastián Koerdel entre los hombres, donde el visitante renta ya seis puntos al británico Finn Hawkins, que sigue primero en la categoría Sub 23. También aguanta tercero el holandés Max Castelein, al que le separan solo tres puntos del título Sub 23. El valenciano Jorge Aranzueque asegura la Copa de España distanciándose del vigente campeón de España, el andaluz Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry), segundo muy seguro frente al canario Álvaro Jiménez, tercer español y líder de la copa de España Sub 23.

El deportista de Cambrils, Ricard Castellv, afianza la copa de España de ILCA 7 poniendo diez y doce puntos de distancia con el balear Karol Krupski y el canario Zsombor Denes, segundo y tercero, respectivamente, entrando en pelea por el título Sub 21 con el balear David Ponseti, ahora cuarto a solo un punto del canario. El primer andaluz en el top8 absoluto es Guillermo Flores del CN Río Piedras.

En iQFOil Juvenil, el windsurfista del RC El Candado, Antonio Medina, sigue primer español y cuarto absoluto a cuatro puntos del podio, que tiene como nuevo líder al holandés Skip Brull, seguido con una decena de puntos más por el suizo Noam Kobel y el holandés Kaj Rozeboom que pierde el primer puesto. Tras Medina, los siguientes españoles que brillan en la parte alta de la clasificación son Antonio Cueto del CN Sevilla, Alejandro Selma del CN Puerto Sherry y Manolo Sánchez del CN Sevilla, sexto, octavo y noveno en la general, respectivamente. La primera niña es la polaca Martyna Duzowska y entre las españolas y aspirantes a la Copa de Andalucía, la sevillana Arancha Sahuquillo.

Los visitantes también mandan en la flota Sub 17 de iQFOil, donde sigue líder el holandés Finn Brull, seguido de sus compatriotas Peyton Dits y Merlijn Boswijk que se intercambian los puestos. Aquí la igualdad es mayor con el primero con solo dos puntos de renta. Muy emocionante se pone la copa autonómica entre los más jóvenes, con un empate entre el windsurfista del CN Sevilla, Gonzalo Díaz, y Álvaro Pastor del RC El Candado, quinto y sexto absolutos, respectivamente. La primera niña y única española en la flota es la windsurfista madrileña Andrea Sira Martínez.

Cambio de líder en la clase ILCA 6 donde ahora manda la polaca Dominika Raszka sobre su compatriota Natalia Nadrzewia. Con tres puntos entre ambas, el duelo por el título absoluto y femenino está más que asegurado en la final. El tercer puesto es para el andaluz Roberto Aguilar que saca partido de una gran jornada en la que ha ganado dos pruebas para, ayudado del descarte, subirse al podio y ponerse primero en su categoría Sub 19, donde la primera fémina es la polaca Zofia Pospieszna. La primera andaluza es Paula Ruz del RC Mediterráneo seguida a corta distancia por Raquel Retamero del RCN de La Línea.

El regatista del CN Sevilla, Alberto Medel, valida un segundo y un primero y se vale del descarte de un quinto para ser más líder en la clase ILCA 4, en la que renta ya seis puntos al regatista del CNM Benalmádena, Jose Manuel Martín, segundo con cinco puntos más que José Manuel Cuellar del CM Almería, tercero absoluto y líder en la categoría Sub 16 también con la copa de Andalucía en juego. Tampoco hay cambios en los lideratos femeninos, que siguen en manos a falta de una jornada de Laura Luna (CNM Benalmádena) y Beatriz Serrano (CN Sevilla) en las categorías Sub 18 y Sub 16, respectivamente.

En la clase 420, los andaluces Josete Ruiz y Vicente Hernández (CN Puerto Sherry) aumentan a cinco los puntos de ventaja sobre los canarios Miguel Mendez y Ki Benjamín Kang, que suben un puesto en detrimento de sus compañeros de territorial Miguel Patrón y Luis Mesa, ahora terceros con dos puntos más. Con cuatro victorias y dos segundos puestos, Ruiz y Hernández tienen muy a tiro el título absoluto y autonómico, seguidos en este por las tripulaciones de Oscar y Gonzalo Sánchez y la de Nacho Fernández y Luis Sánchez, cuartos y quintos en la general, respectivamente.

La regata llega el miércoles su fin con la celebración de las últimas pruebas previstas a partir del mediodía. Una vez en tierra se llevará a cabo la entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María.