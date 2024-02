Arranca en la Bahía de Cádiz la Semana Olímpica Andaluza

240 deportistas de 25 países y 6 comunidades autónomas, competirán a partir de este domingo en aguas de la bahía gaditana por los títulos de la decimonovena edición de la Semana Olímpica Andaluza, que cumple su vigesimocuarto aniversario como Trofeo de Carnaval. La regata andaluza sigue batiendo récord de participación en un año especialmente sensible por ser olímpico, y pone en juego además de los títulos absolutos abiertos a todas las naciones, las Copas de España de las clases olímpicas ILCA 7 Absoluto y Sub 21 e iQFOil Absoluto y Sub 23 masculino y femenino. Los anfitriones tienen, además, la oportunidad de conseguir el triplete ya que para muchos la regata pone en suerte las copas autonómicas de la temporada recién empezada.

En el caso de los ILCA 7, la Semana Olímpica Andaluza es también decisiva para otorgar dos plazas para el europeo Sub 21, objetivo al que aspiran entre otros el andaluz Adriano Giménez (CM Almería), los baleares David Ponseti y Pedro José Conde y el canario Zsombor Denes. Entre los seniors, uno de los favoritos es el andaluz perteneciente al CN Río Piedras, Guillermo Flores. En la clase 420, los andaluces son mayoría en la relación de favoritos, que encabezan las tripulaciones de Josete Ruiz y Vicente Hernández, y la compuesta por José Medel y Pablo Fernández, campeones de España Sub 17 el pasado año, ambas parejas representantes del CN Puerto Sherry.

En la clase iQFOil aún están calientes los campeonatos de España absoluto y Sub 23 que conseguían hace una semana en Santa Pola los andaluces Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry) y Aurelio Terry (CN Sevilla), respectivamente. Ambos tienen ahora por delante la oportunidad de levantar también la copa nacional y coronarse como los números uno de nuestro país. Para Lamadrid, el de Santa Pola fue un triunfo que necesitaba tras una larga temporada de recuperación por una dolencia que le dejó en dique seco durante varios meses. "Estoy empezando a creer en mí de nuevo, después de un año muy duro tras mi hospitalización. No ha sido mi mejor actuación y he de confesar que la presión de liderar un evento de nuevo me ha pillado por sorpresa. Pero estoy seguro que la próxima vez no será igual. Hay mucho que trabajar, pero sin duda llevarme una alegría como esta me da fuerzas extra para afrontar lo que venga", señala el windsurfista del CN Puerto Sherry.

Por su parte, Terry comparte sus impresiones horas antes del comienzo. "Va a ser una regata muy competida como lo fue el reciente campeonato de España, pero además añadiendo participación internacional de alto nivel. El objetivo principal es terminar bien la faena que empecé en Santa Pola y clasificar para el mundial sub23". Precisamente de Santa Pola es otro de los grandes favoritos entre los españoles, Jorge Aranzueque, y entre los visitantes destaca el británico Sub 23 Finn Hawkins con varios podios absolutos a sus espaldas, campeón de Europa Sub 23 y con larga experiencia en esta regata en la que ha participado varias veces, el holandés Max Castelein, el alemán Fabian Wolf o el suizo Elia Colombo, entre otros.

La inscripción brilla también entre las windsurfistas femeninas, ya que la regata permitirá ver en acción a la andaluza Pilar Lamadrid, flamante campeona de España, top9 mundial y prácticamente confirmada como representante olímpica de la clase iQFOil para los Juegos de Paris, para lo que solo le falta el sello del Trofeo SAR Princesa Sofía de Palma de Mallorca en abril. Lamadrid, que consiguiera la plaza olímpica para España, es muy líder dentro del equipo olímpico español por lo que nada puede empañar su nominación en unas semanas. "Estoy con muchas ganas de hacer esta regata que es la última antes del Sofía, quiero disfrutarla y aprovechar las buenas condiciones que parece vamos a tener estos días en la bahía", señala Pilar. Ella es la gran favorita frente a otras participantes como la holandesa Sara Wennekes, la turca Tuva Oppedal que ganara el campeonato del Mundo Sub 19 en las mismas aguas en octubre del 2023, y un grupo muy abierto entre las que destacan las noruegas, suecas, holandesas y las checas a las que entrena el andaluz Jaime Andrés.

Entre los más jóvenes destaca el andaluz Antonio Medina, subcampeón del Mundo Sub 17, compitiendo ahora en la categoría superior Sub 19. En el caso del windsurfista del RC El Candado tiene por delante la oportunidad de levantar el título absoluto y la copa autonómica. Tratándose de juveniles no hay mucho historial para confeccionar una lista de favoritos por lo que las opciones están muy abiertas. Desde luego la de Medina no será una regata fácil ya que aparte de la oposición nacional, las disciplinas de iQFOil contarán con los mejores de más de una veintena de países, siendo esta clase la que más participación foránea alberga, algo que también se debe a la proximidad con los iQFOil Games Andalucía/Cádiz que se celebrarán en las mismas aguas y bajo la misma organización entre los próximos 5 y 9 de marzo. La celebración de dos regatas de esta envergadura, favorece la estancia en El Puerto de Santa María de medio millar de personas entre deportistas, entrenadores y familiares por un periodo superior a los dos meses.

"La Semana Olímpica Andaluza es una regata super interesante para poder sacar algunas conclusiones y poder hacer algunos cambios de cara a los IQFOIL Games en Cádiz la próxima semana. Se prevé viento fuerte por tanto vamos a poder navegar todos los días del campeonato, así que voy con muchas ganas de competir, aprender y sacar conclusiones de los últimos meses de entrenamiento, además de disfrutar el poder tener competiciones así tan cerca de casa", señala el windsurfista del RC El Candado.

Después de varios días de entrenamiento, las primeras pruebas clasificatorias darán comienzo este domingo a partir del mediodía. Será entonces cuando arranque la competición en la bahía gaditana con cuatro días por delante hasta el miércoles 28 de febrero, última jornada que albergará también la ceremonia de entrega de trofeos al término de la regata. Para acomodar a la numerosa flota, la organización habilita dos áreas de regatas; una para las tablas iQFOil y otra para las clases ILCA y 420. En tierra y en el mar, la Federación Andaluza de Vela moviliza a más de medio centenar de personas para hacer posible una de sus grandes regatas. Parece que las condiciones estarán a la altura de la flota con cuatro días ventosos y de todas las direcciones, algo que repartirá las oportunidades al gusto de todos.

La 19ª Semana Olímpica Andaluza, 24º Trofeo de Carnaval es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry. Un año más, la regata contará con la colaboración del Centro Andaluz de Medicina Deportiva con la asistencia de la doctora M. Carmen Vaz.