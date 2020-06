Título autonómico para los gaditanos Arauz y Martínez del Cerro

La ausencia de viento impidió celebrar prueba alguna en la segunda y última jornada de la Copa de Andalucía de Windsurf, que ha reunido en el CN de Fuengirola a más de medio centenar de windsurfistas andaluces. El comité de regatas se rendía ante la evidencia y daba por definitivos los resultados del sábado.

Así las cosas, los nuevos campeones autonómicos son el windsurfista del CN Sevilla Gonzalo Ortiz en la clase Techno Plus; el portuense Alejandro Arauz, del CN Puerto Sherry, en Techno Sub 17; Arancha Sahuquillo (CN Sevilla) en Techno Sub 15; Curro Manchón (CN Puerto Sherry) y el gaditano Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona) en Open Foil.

Completan los diferentes podios los windsurfistas del CN Puerto Sherry Álvaro Tortosa y Manuel Álvarez-Dardet, segundo y tercero respectivamente en Techno Plus, mientras en Sub 17 el podio autonómico lo completan Jaime Aragón (CN Puerto Sherry) y Blanca Cueto (CN Sevilla) desde el cuarto y quinto puesto absoluto.

En la clase Raceboard comparten podio con Curro Manchón (Puerto Sherry) por este orden, Jaime Andrés y Álvaro Rivera, ambos deportistas representando al CV Valdelagrana. Por último también se confirma el triunfo del gaditano Martínez del Cerro (CAND Chipiona) en Open Foil.