El San Fernando, sin margen para el error

El fútbol, en muchas ocasiones, es injusto e ingrato. El San Fernando afronta este domingo (16:00 horas) en el Iberoamericano de Bahía Sur un partido a vida o muerte contra el Recreativo Granada, cuando tan solamente se llevan disputadas 7 jornadas de competición. Pero es que en el fútbol mandan los números, los puntos. No vale, absolutamente para nada, que las sensaciones sean buenas, o muy buenas, que se hayan dejado en el camino puntos de manera injusta o que se mereciera más. Si los resultados no llegan y entras en dinámica, hay que tomar soluciones.

Y eso es lo que parece que rodea, de momento, el entorno azulino que, a pesar de haber hecho méritos para estar en un lugar más apacible en la tabla, sus cuatro puntos conseguidos de los 21 disputados, han colocado al equipo de Héctor Berenguel en una complicada situación y las alarmas se han encendido en el seno de cuadro isleño que podría tomar una decisión drástica en caso de no conseguir la victoria ante el equipo granadino.

Y el partido es vital porque lo es ante un rival directo, porque ya no vale el jugar bien pero no ganar, porque los nervios será la nota predominante de un choque donde no hay margen de error, donde no caben los fallos, porque hay mucho en juego.

Así lo ha sentido el plantel isleño esta semana al que no le ha quedado más opción de afrontar el ir todos a una para salir del atolladero en el que el conjunto de San Fernando se encuentro. Si hay alguien que confía en él, ese es la plantilla del equipo isleño que tiene en sus convencimientos el arrancar la temporada aunque sea ya avanzada ésta.

Será el momento, de nuevo, de estar todos unidos por el bien del club y grada, aunque ésta parece comenzar a desesperarse con lógica, y equipo tienen que ser una sola para sacar adelante un encuentro que, lógicamente, se complicará conforme pasen los minutos si no llega el resultado esperado.

En los isleños, que han repetido once en muy pocas ocasiones en esta campaña, las dudas en cuanto al titular también asaltan al técnico almeriense que, con la recuperación de Farrando, que parece haber entrenado con el grupo durante toda la semana aunque su presencia en el once está complicada, dispone de la totalidad de sus jugadores.

Todo hace indicar que David Ramos ocupará plaza en el lateral derecho en detrimento de Xavi Estacio que no parece encontrar el rumbo, y eso podría hacer que Alfonso, que ya volvió a jugar en Madrid ante el conjunto colchonero, tenga plaza en el centro del campo. Todo indica, de la misma manera que Biabiany, que también arrastra molestias desde hace varias jornadas, vuelva al once inicial. Por lo demás, no sería de extrañar que prácticamente fuesen los mismo que han venido jugando en los últimos encuentros.

Por su parte, el filial tampoco es que haya comenzado la temporada para tirar cohetes. Los de Milla solamente han ganado un partido, han empatado tres, y han perdido tres, aunque las urgencias, en uno y otro conjunto no son las mismas, ni de lejos.

La semana ha pasado con lentitud en el seno del conjunto azulino que espera impaciente la hora de un partido que se ha convertido en vital. Y es que en esto del fútbol, donde cuenta mucho la ingratitud en muchas ocasiones, ya no vale el tener buenas sensaciones, no vale el merecimos más y únicamente vale conseguir los tres puntos, por lo civil o por lo criminal.

Alineaciones probables

San Fernando CD: San Fernando CD: Fuoli, David Ramos, Carlos Blanco, José Carlos, Luis Ruiz, Alfonso, Dani Molina, Unai, Biabiany, Aquino y Ángel Sánchez.

Recreativo Granada: Pol Tristan, Raúl Castro, Van Rijn Miki Bosch, Ibarrondo, Mario González, Masllorens, Carlos Pérez, Pablo Sáenz, Mortimer y Gringer.

Árbitro: Camacho Garrote (cordobés).

Campo: Iberoamericano de Bahía Sur (16:00 horas / Feftv).