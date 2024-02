El San Fernando, buena cara sin puntería (0-0)

Cuando no quiere entrar, el fútbol es tan caprichoso que aunque hagas méritos de sobra para ganar un partido, la suerte te es esquiva. El equipo isleño mandó, dominó, creó ocasiones, pero no consiguió una victoria que le hubiese venido como anillo al dedo. Lo mejor, la imagen que mostró, que mejoró ostensiblemente la de anteriores partidos. Al final: San Fernando, 0 - Atlético de Madrid B, 0.

El San Fernando se jugaba el todo por el todo y los madrileños llegaban al Iberoamericano con todos sus efectivos, con la clara intención de separarse lo posible de los puestos complicados de la tabla clasificatoria.Alfredo Santaelena, de inicio, volvió a cambiar en busca de estabilidad y ofreció ante el cuadro colchonero el mismo sistema que venía ofreciendo antes de realizar el cambio táctico, es decir los cuatro en defensa, pasando de tres centrales a dos, los dos laterales, dos por delante, abiertos en banda Nahuel y Aquino, un enganche y un hombre fijo en punta.

Con esto, desde el inicio del encuentro el equipo azulino se instaló en campo contrario, con poco acierto en los metros finales, el equipo de Santaelena ofreció dominio, achicó el campo todo lo posible y maniató al equipo de Tevenet que en los primeros quince minutos de juego, apenas tocó el balón.

Los isleños, de esta forma, tenían el control del partido y Fuoli, durante la primera mitad, fue un mero espectador, aunque el cancerbero colchonero Iturbe, tampoco tuvo que realizar intervenciones de mérito, más que nada porque las oportunidades de las que gozaron los isleños se fueron al limbo.

La primera de ellas llegó en el minuto 11, en un centro de Marcelo que remató con dificultad Aquino fuera. La segunda en el 21, en un centro de Nahuel al que no llegó por los pelos Luis Ruiz en el segundo palo. Y la tercera en el 36’ en un nuevo centro desde la derecha de Nahule que volvió a rematar de cabeza Aquino lejos de la portería. Ese fue el bagaje de los isleños en una primera mitad donde el dominio azulino fue la nota predominante.

En la segunda parte no bajó el dominio, ni la intensidad, ni las ganas de ganar. Los isleños, sabedores que conforme pasan los minutos su nivel comienza a bajar, no cayeron en errores anteriores y siguieron presionando con intensidad, robando el cuero y buscando la puerta contraria.

Tanto fue así , que a los pocos segundos del comienzo de la segunda mitad, Luis Ramos puso en aprietos a Iturbe con un disparo lejano y un minuto después fue Cristian Herrera desde la frontal del área el que se encontró con el cancerbero rojiblanco.

Los isleños no cejaron en el empeño y aunque no encontraban la fórmula para romper la balanza, seguían con su dominio ante el rival. Nahuel, en el 72’ no llegó por poco a un balón interior de Cristian Herrera y en el último cuarto de hora llegaron las ocasiones más claras para los de La Isla.

En el 79’ fue Pau Martínez el que disparó alto y en el 86’ llegó la más clara para Aquino, donde mejor se mueve dentro del área y de cabeza al rematar un saque de esquina pero, en esta ocasión el balón se fue arriba lamiendo el poste. Pau Martínez, un minuto después la volvió a tener en un remate abajo que salvó in extremis la zaga colchonera. Ya por aquellos entonces la afición estaba entregada con su equipo.

El partido expiró con el coraje de no haber conseguido un triunfo, con un pequeño susto foráneo en el descuento y con las sensaciones de que con esta actitud se puede salir de la zona complicada.