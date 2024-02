El San Fernando tiene el margen de error agotado

Ya no hay colchón. Ya no hay posibilidades de errar. Ya no puede haber relajación. Comienzan las finales. El San Fernando ha dejado, en estas últimas cinco jornadas, escapar la distancia existente entre los equipos que ocupan las posiciones de descenso, y la alarma naranja, que no roja todavía, ha comenzado a encenderse en el seno de un equipo que ve como la dinámica de resultados cosechados, tres de los últimos quince puntos disputados en sus alforjas, ha dado inicio a un nerviosismo que solamente se cura a base de victorias.

Pues en la tarde de este sábado (16:00 horas), los isleños tienen su primera final, su primera tabla de salvación, su primera opción de reacción, porque se juega los cuartos ante un rival directo, un rival que bien puede ser lo más peligroso del mundo por la calidad que atesora sus efectivos, o bien puede ser el equipo más timorato y asequible debido a la juventud de sus huestes, el Atlético de Madrid B.

Está claro que en esto del fútbol lo necesario, lo imprescindible, lo vital, está en conseguir la victoria. Un triunfo paliaría las dudas existentes, dejaría atrás, al menos momentáneamente, los problemas y ayudaría, y de que manera, a seguir soñando con la ansiada permanencia. Una derrota, en cambio, sumiría al cuadro azulino en un caos, en un cúmulo de situaciones comprometidas y en un nerviosismo que solamente haría empeorar la situación, porque los equipos de abajo, a sabiendas de que estamos en el tramo más vital de la temporada, aprietan de lo lindo y van sacando sus compromisos para encontrar los puntos necesarios para abandonar el pozo.

Por eso, el partido ante el filial se nos antoja de los más importantes de los disputados hasta el día de hoy y la familia azulina tiene que estar, todos a una, para sacar el envite adelante.

En lo deportivo, como es lógico, el técnico del cuadro azulino, Alfredo Santaelena, solamente intenta apartar a los suyos del pesimismo e inundarlo de optimismo de cara al choque. El entrenador del equipo isleño es consciente del potencial que tiene en las manos, y cuenta con todos sus efectivos a excepción del lesionado Dani Molina, al que se le espera su comparecencia lo antes posible por el equilibrio que le da al equipo. Igualmente mantendrá la duda de uno de sus hombres más importantes, el capitán Biabiany, hasta última hora. El jugador galo se retiró en tierras malagueñas en el choque ante el Antequera, renqueante. El equipo lo necesita más que nunca y las últimas actuaciones del francés distan mucho de las que ofreció el pasado año donde, sin duda alguna, era determinante en el ataque. Una lesión cortó esa racha y, desde entonces, no ha vuelto muy fino.

Por lo demás, saber si Santaelena seguirá apostando por la defensa de tres centrales, que le dio un giro al equipo en el último partido disputado en casa ante el Recreativo de Huelva y que se saldó con un empate, o volverá al sistema que ha venido ofreciendo desde su llegada, con la línea de cuatro atrás.

Lo que si parece claro es que el técnico intentará buscar soluciones ante un filial que si ofrece garantías en la parcela ofensiva, igualmente ofrece dudas en la defensiva, situación que debe saber aprovechar el conjunto de San Fernando.

El cuadro colchonero, dirigido por el ex jugador rojiblanco y sevillista, Tevenet, tiene grandes proyecciones en sus filas y su convocatoria dependerá, en mucho, de lo que vaya a tirar el Cholo Simeone, de jugadores, lo cual lo puede mermar ostensiblemente. El técnico tiene la baja segura del extremo Cala por sanción. Actualmente cuenta con 30 puntos en su haber, cuatro más que los de La Isla y, por ello, el partido también está marcado en rojo en el almanaque particular de un equipo que quiere dar un zarpazo en el Iberoamericano de Bahía Sur.

Alineaciones probables

San Fernando CD: Fuoli, Lillo Castellano, Carlos Blanco, Farrando, José Carlos, Víctor Ruiz, Unai Naveira, David Ramos o Masogo, Pau Martínez o Nahuel, Aquino y Cristian Herrera.

At. Madrid B: Iturbe, Pablo Pérez, Mariano, Marco, Boñar, Assane Ndiaye, El Jebari, Diego Bri, Gismerá, Nabil Touaizi y Adrián Niño.

Árbitro: García Gómez (Comité Extremeño).

Estadio: Iberoamericano de Bahía Sur (16:00 horas / Feftv).