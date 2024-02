Una mala segunda parte condena al San Fernando en Antequera (2-1)

Parece el día de la marmota. El San Fernando volvió a ofrecer más de lo mismo en Antequera, donde perdió 2-1. Una primera parte esplendorosa, donde fue infinitamente superior a su rival, y una segunda mitad desastrosa, donde se desinfló por completo y dio todas las facilidades del mundo a su contendiente para encontrar la remontada. El cuento de nunca acabar.

No se dejó nada en el tintero Alfredo Santaelena que volvió a repetir con el sistema de tres centrales por delante de Fuoli tal y como hizo hace una semana en el duelo ante el Recre. Los isleños mostraban, de nuevo, dos pivotes por delante, dos carrileros de largo recorrido y dos medias puntas que buscaban la verticalidad, siendo Cristian Herrera y Aquino actores principales en esta obra.

Otra novedad significativa estuvo en la presencia, tras cumplir su partido de sanción de Biabiany en la banda derecha, que si bien se incrustaba en el lateral cuando el equipo malagueño tenía la pelota, en el momento que el equipo isleño tomaba el control se instalaba en su posición natural, el extremo derecho.

Lo que si quedaba a las claras es que los isleños presentaban un equipo netamente ofensivo, con hasta cuatro atacantes puros en sus filas, Biabinay, Cristian Herrera, Aquino y Marcelo. Por ello, desde el inicio y en los primeros compases del choque, los de La Isla se instalaron en campo contrario, haciendo una presión hasta la zaga antequerana conscientes de la importancia que le da el equipo malagueño a salir con el balón jugado desde su propia portería. En los primeros quince minutos de juego, los isleños ‘obligaron’ al cuadro local a tener que jugar en largo para evitar disgustos.

Eso sí, en el primer tercio de esta primera mitad, las ocasiones de gol brillaron por su ausencia, y salvo algún tiro lejano sin mucho peligro, y algún córner que siempre pone en vilo la situación, poco trabajo tuvieron ambos cancerberos.

No tardó en dar frutos la valentía con la que el San Fernando había planteado el partido y, en el minuto 20, un robo de balón en la medular del campo del equipo isleño significó una contra que fue de libro. Biabiany despistó en su banda ante la conducción de Aquino que vio la mejor opción en una asistencia de lujo a Cristian Herrera. El ex del Sabadell se plantó en solitario ante Iván Moreno y no perdonó para poner, en la primera clara ocasión de peligro, por delante al equipo isleño.

Lejos de amilanarse los de Santaelena, siguieron en sus treces, en su presión constante en campo contrario, en incomodar al rival, y en tener el peso del partido. La ventaja pudo aumentar en el 22, pero Marcelo, antes de introducir el cuero en la portería de Iván Moreno, realizó una falta que hizo que el tanto fuese anulado.

Pareció que no había despistes, pareció que no había fallos, pareció que no se concedía nada en defensa. Pero fue un espejismo, en el 41 un mal remate de Chema hizo que el balón se quedara suelto en el punto de penalti, Luismi lo recogió, Luismi recortó, y Luismi la puso lejos del alcance de un sorprendido Fuoli. Era el injusto empate, tras lo visto en una primera mitad donde los azulinos fueron netamente superiores. El primer acto terminó como fue en su desarrollo, con el San Fernando metido en campo contrario y una ocasión de Víctor Ruiz tras una jugada de Biabiany.

En la segunda mitad, los isleños quisieron mantener el mismo ritmo que habían impuesto en la primera, pero según pasaban los minutos, el cansancio hacía mella. Además, los locales metieron el miedo en el cuerpo de los foráneos con dos jugadas determinadas, la primera de ellas en el minuto 48 en un disparo con toda la intención del mundo de Luismi Redondo y otra en el 54’ en el que Unai Naveira salvó los muebles en la misma línea de gol tras un centro raso de Luismi Gutiérrez.

Al primer cuarto de hora cumplido, los isleños no habían dado muestras de aparecer con la alegría que lo hizo en el transcurso de la primera parte. Cada vez más, los isleños se fueron metiendo en su parcela, desapareció la presión, el jugar en campo contrario y a partir del minuto 80, el Antequera movió el árbol para que cayese la fruta madura.

Avisó en el 69 tímidamente Prats que obligó abajo a Fuoli, pero la insistencia llegó en el 80’ cuando el propio Prats se plantó en solitario ante el cancerbero isleño y disparó alto y mal. En el 86’ pudo llegar el dos a uno en un remate de Humanes que dio en la base del palo y que tuvo que sacar Farrando en la misma línea de gol y un minuto después, tanto fue el cántaro a la fuente que terminó por romperse. El dos a uno no hacía justicia, porque los isleños merecieron mucho más por la primera parte realizada, pero en la segunda, el bagaje; un tiro de falta directa de Aquino que se fue fuera. Muy pobre.