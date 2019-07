Salta la sorpresa: Manu Ramírez no seguirá en el San Fernando

El San Fernando CD continúa con muchos frentes abiertos en un inicio de verano que están resultando raro. El equipo sigue sin dar a conocer el nombre del nuevo entrenador que sustituya a José Pérez Herrera y ha anunciado ya la marcha de la friolera de once futbolistas, entre ellos Manu Ramírez, que ha sido una sorpresa mayúscula a tenor de su papel en el curso pasado.

La junta directiva que encabeza como presidente Manuel Gómez Noly avanza desde la máxima discreción y tomando decisiones que a lo mejor, ahora mismo, resultan difícil de entender. La no renovación de Manu Ramírez puede ser una de ellas. El atacante se marcha tras estar en el campo en 34 encuentros y anotar cinco goles. Unos números respetables para un jugador de 23 años que actúa en la tercera categoría del balompié nacional.

El propio Manu Ramírez ha encajado de mal grado la decisión de la entidad azulina porque, por su reacción, era algo que no esperaba. Las redes sociales han destapado el desencuentro. Primero el twitter del San Fernando anunciando que "no ejercerá la posibilidad de renovación" del jugador lepero, así como tampoco la del portero Milovic, añadiendo que "despedimos con pena a dos excelentes profesionales y de gran calidad humana". "El club les agradece su trabajo y dedicación y les desea todo lo mejor en su futuro deportivo". La respuesta de Manu, también en su twitter, no se hizo esperar. "Me despido del San Fernando, de la que ha sido mi casa este año y la verdad que no me esperaba esta llamada, en un año tan histórico para el club, en el que lo he dado todo cuando se me ha presentado la oportunidad. Me voy muy feliz de haber conocido a una gran plantilla como la de este año y por lo demás dejan mucho que desear. Así que desearos suerte y gracias por todo. No es un adiós es un hasta pronto". Un malestar que señala claramente a la directiva, ya que el mediapunta finaliza con un guiño a los seguidores. "Por supuesto la mayor parte de la afición se ha portado de 10. Muchas gracias por vuestro apoyo y cariño. Siempre seré un aficionado más del San Fernando".

Manu Ramírez es la undécima baja del equipo isleño, pues tampoco continúan Milovic, Juanje Torrejón, Colo, Diego Simón, Antonio Vera, Pablo Sánchez, Sergio Romero, Jacobo, Pau Franch y Joselu. Siguen en el plantel Rubén Gálvez, Lolo Guerrero, Oca, Carri, Bruno Herrero, Javi Gómez y Raúl Palma, mientras que se negocia los contratos de Pedro Ríos y Gabi Ramos. La situación de Pedro parece más complicada porque ahora mismo no existe acuerdo y las diferencias son grandes. No sucede lo mismo con el defensa, que parece más cerca de poder seguir una campaña más de azulino.

Pau Franch baja a Tercera para jugar en el Alcoyano

Uno de los rostros que no seguirá en el Iberoamericano de Bahía Sur es el de Pau Franch, tras un año y medio de azulino con un rendimiento de menos a más. El delantero no ha podido repetir en La Isla y su buen cartel ha provocado que le hayan llegado bastantes ofertas. Sin embargo, Pau se ha enrolado en el histórico Alcoyano -ya jugó allí en la 2009/10- que esta campaña ha descendido a Tercera y que parte con el objetivo de volver cuanto antes a Segunda B.

Después de una década en la categoría de bronce (Alcoyano, Dénia, Castellón, Olimpic de Xátiva, La Hoya, Arandina, Tudelano, Socuéllamos, Atlético Saguntino y San Fernando), el ariete da un paso atrás con la esperanza de que sea para seguir creciendo a sus 31 años. Abandona el conjunto azulino después de haber anotado diez goles en una campaña y media.