Pau Franch, el artillero puro optimismo del San Fernando

Llegó casi de puntillas y ahora, quizás, es uno de los hombres con más carisma del San Fernando. Se ha convertido, por méritos propios, en un indiscutible en las alineaciones de José Pérez Herrera y ya es habitual ver cómo el estadio se levanta y le aplaude cuando es sustituido en un partido. Su entrega, su fe, su compañerismo y su sacrificio en el campo le han hecho acreedor a una importancia indudable en lo que está realizando su equipo esta temporada.

Pau Franch es un hombre pausado en sus contestaciones y que siempre piensa lo que dice. Quizás la experiencia de haber jugado en los cuatro grupos de Segunda División B le vale para saber en el mundo en el que se desenvuelve. Agradecido con los suyos y de manera tranquila nos aborda comentándonos que "ya está olvidado lo del domingo", aunque no deja de reconocer que "nos dolió en el alma ser superiores, tener tantas y tantas ocasiones de gol y al final perder en el tiempo de descuento".

Pero él solo se anima de nuevo y mira el futuro con optimismo: "Si jugamos así lo que resta de temporada, todavía daremos mucho que hablar porque el equipo, a pesar de que en los últimos tres partidos solamente ha conseguido un punto, no ha perdido su idiosincrasia y, posiblemente ante el Recre y el pasado domingo ante el Talavera, el nivel ha ido, incluso, hacia arriba".

Por este motivo se invita al optimismo: "Nosotros no tenemos que perder el rumbo establecido. Tenemos que pensar partido a partido, jornada a jornada, y mirar al rival más próximo. Eso nos ha ido a las mil maravillas esta temporada y ahora solamente tenemos ojos para la Balona, que será, sin duda alguna, un complicado y duro rival por lo que se juega también", afirma.

Se detiene en el derbi: "Siempre un derbi es un partido especial y, por supuesto, el de la Balona lo es", y argumenta que "ellos tendrán que quemar las naves que les quedan para intentar estar lo que resta de temporada entre los mejores del grupo y contar con sus opciones de poder jugar los play off, en ese grupo de equipos que todavía tienen opciones y aprietan desde atrás, y nosotros tenemos que ir como lo hacemos de manera habitual, a por los tres puntos".

Además, sentencia que "es posible que quede una espinita clavada del partido de la primera vuelta, donde merecimos mucho más que la derrota que cosechamos en un partido que también fue muy disputado. Por todos esos alicientes, el encuentro tiene un matiz especial".

De su estancia en La Isla, de lo a gusto que se siente, de lo feliz que está, no esconde prendas al señalar que "estoy muy contento de estar aquí el último año y medio y la verdad es que he disfrutado en muchas jornadas con las vicisitudes que se han pasado, con todo lo que hemos sufrido, con los problemas que se suele tener en un club modesto. Es bien cierto que lo positivo gana, con mucha diferencia, a lo negativo y eso ha hecho que el grupo esté más unido que nunca, si cabe", enfatiza.

Y es que parece una cantinela creada pero todos los jugadores del equipo azulino coinciden en señalar que "el plantel es una auténtica familia y esa puede ser la clave de la temporada que estamos realizando. Con normalidad disfrutamos de una manera especial en los entrenamientos".

Pau Franch no es hombre de mojarse cuando le preguntamos por las opciones que tiene el San Fernando en lo que resta de temporada y es claro al indicar que "nuestro objetivo era conseguir lo antes posible la permanencia para no pasar apuros y a partir de ahí soñar con todo. Ahora, el objetivo inmediato es alcanzar los 56 puntos que harían historia y luego lucharemos por estar el año que viene en la Copa del Rey para ver si tenemos posibilidad de conseguir el bonito sueño de jugar los play off de ascenso a Segunda División A. Pero todo tiene que llevar su paso, ir partido a partido. Lo que está claro es que vamos a pelear a muerte, que nadie lo dude, por seguir estando ahí, con nuestras opciones y nuestras ilusiones", finiquita.