Reválida para el Cádiz B de Cifuentes ante el Tamaraceite

El Cádiz B recibe este domingo al Tamaraceite en un partido, correspondiente a la jornada 15 del Grupo 4-A de la Segunda División B, que afronta como si se tratara de una reválida, con el firma propósito de confirmar el magnífico estreno de Alberto Cifuentes en el banquillo tras la victoria conseguida el pasado miércoles en Huelva.

En efecto, la semana que comenzó con turbulencias por la destitución de Juanma Pavón como entrenador, después del empate y gracias (0-0) cosechado en la visita al colista Marino, y que continuó con el para muchos sorprendente nombramiento del hasta hace nada guardameta del primer equipo para coger las riendas del filial y también con el reseñado triunfo en campo del Recreativo (2-3), en el encuentro aplazado de la novena jornada, puede concluir con otra buena nueva. Una alegría, en caso de éxito, que permitiría mantener o incluso ampliar la distancia respecto a los puestos peligrosos y mirar de nuevo a la zona noble desde muy cerca, sin duda un estímulo para afrontar la recta final de la primera fase de la competición con ambición.El objetivo de encadenar cuatro duelos sin conocer la derrota (con anterioridad los entonces dirigidos por Pavón habían superado al Marbella por la mínima), no obstante, se antoja harto complicado por el rival que comparece en el Ramón Blanco de la Ciudad Deportiva El Rosal. El Tamaraceite no marcha segundo clasificado por casualidad. Con 24 puntos en 14 partidos, siete puntos y un partido más que el Cádiz B, el conjunto grancanario brilla más en su feudo, en donde no ha perdido, que a domicilio. De hecho, en sus desplazamientos sólo ha logrado una victoria, si bien sólo ha caído en dos ocasiones. No es adversario sencillo ni mucho menos y viene de rescatar un punto en su enfrentamiento con el líder Algeciras.

Alberto Cifuentes (Entrenador del Cádiz B) "Plantearemos un partido vivo, con nuestras armas y la ilusión de los chavales"

Como hacía su antecesor en el cargo antes de cada compromiso, Cifuentes ha ofrecido sus impresiones en el tramo final de la semana y en la previa del choque de este domingo. El manchego destaca que el equipo “está bien” y recuerda la dificultad de una semana “que viene cargada de partidos”.

Sobre su debut como entrenador, recuerda que “en Huelva tuvimos un partido muy intenso y en el que además estuvimos un rato con diez”. Precisametne el desgaste que sus pupilos se vieron obligados a realizar en inferioridad numérica es motivo de preocupación. “Lo principal es recuperar a la gente cansada, aunque lamentablemente tenemos la ausencia de Rodallega y parece que estará un tiempo de baja. El resto del equipo está bien, pero tampoco contamos con Lautaro, que ya era baja con anterioridad”.

En relación al rival de turno, el nuevo preparador cadista no duda en elogiar la campaña que está firmando. “El Tamaraceite es un rival complicado, que está segundo y le gusta tener la pelota. Tiene gente con experiencia, calidad y buen trato de balón”.

Así las cosas, anuncia que “plantearemos un partido vivo, con nuestras armas y con la motivación e ilusión de nuestros chavales”.