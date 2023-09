El 50 Memorial Raúl Calvo inicia su andadura

Una ocasión especial para la familia Calvo

Carmen Calvo, como portavoz familiar y directora de comunicación de la RFEJYDA, leyó el siguiente discurso durante la presentación del cartel y el programa:

Excmo. Señor Alcalde, concejal de deportes, concejalas, concejales, autoridades y amigas y amigos que nos acompañáis hoy en esta presentación.

Es para mi de nuevo un honor actuar en representación de mi familia y de la federación, en una ocasión tan especial como es la presentación de la 50 edición del memorial Raúl Calvo, que por segundo año consecutivo se celebrará en Cádiz, la ciudad de este reconocido deportista.

Una presentación la de hoy muy especial por muchas razones, pero la principal de ellas es que este evento cumple 50 ediciones, consagrándose, así, como uno de los más antiguos del mundo.

Nuestra ciudad, recibirá durante varios días, a algunos de los mejores equipos y judokas del panorama internacional y nacional, y la competición de nuevo se hará bajo el formato mixto, es de decir 3 mujeres y 3 hombres por equipo, mostrando así de nuevo que cuando se habla de igualdad, el deporte del judo ya lleva mucho camino recorrido en ese sentido.

No solo la competición será protagonista en esta edición, pues se vienen desarrollando desde el inicio de este año y en colaboración con otras delegaciones del ayuntamiento de Cádiz, y colectivos, diversas actividades promocionales, del cuidado de la salud, pero sobre todo y principalmente

educativas e inclusivas.

Pues como ya he recogido en otras intervenciones: “No hay nada en el mundo que sea más grande que la educación. La enseñanza virtuosa de una persona puede extenderse ampliamente a diez mil personas, y la instrucción cultivable de una generación puede extenderse a cien generaciones.”

Que se lo digan a todas las generaciones de gaditanas y gaditanos que han pasado por el tatami que se encuentra en la estrenada a principios de este año Calle Raúl Calvo.

Invitar a todos los gaditanos y gaditanas a que formen parte de estas actividades, y a que nos acompañen el próximo día 21 de octubre en el Complejo deportivo Ciudad de Cádiz. A que participen de la fiesta del judo que llenará las calles de la ciudad y que se sientan parte de este colectivo, porque no hace falta estar dentro de un tatami o vestir un judogi para sentirse judoka.

Y a que le den la bienvenida como esta ciudad sabe hacerlo, a los equipos y delegaciones participantes, hasta ahora confirmadas, Suiza, Marruecos, Portugal, Italia, Ghana, Francia, España, además de las Fuerzas Armadas y los combinados de Madrid, Extremadura, Valencia, Cataluña y por supuesto Andalucia, entre

otros que confirmaran estos días.

Para terminar, agradecer en primer lugar a los medios de comunicación el cariño con el que siempre tratan no solo este evento y la figura de Raúl Calvo, sino también por la visibilidad tan necesaria que le dan a nuestro deporte, y vaya desde aquí esta reivindicación tan necesaria, pues no hay deportes minoritarios hay

deportes menos visibles y es responsabilidad de todas y todos colaborar en la proyección de los mismo. El judo en particular es un deporte de masas, y así lo avalan los más de 50 millones de practicantes federados que hay en la actualidad en el mundo.

Agradecer también por supuesto a todos los clubes de judo de la ciudad, de la provincia, a nuestros compañeros del Ippon Raul calvo, a los colectivos, asociaciones y patrocinadores, la colaboración en que el evento, y todas las actividades que se están organizando (seminario, talleres, exhibiciones, entrenamiento) sean un éxito.

Agradecimiento infinito a la anterior corporación municipal por recuperar hace un año este evento para la ciudad, y a la corporación actual, a su alcalde y en especial a su concejal de deportes la confianza en la continuidad de este evento en Cádiz, gracias por el apoyo y el respeto que desde el primer día habéis mostrado hacia la figura de Raúl calvo y hacia este evento.

Esperamos poder seguir colaborando estrechamente en que el judo en particular forme parte del impulso del deporte de base en la ciudad de Cádiz, un deporte igualitario, inclusivo y cuya máxima es la promoción de los valores, siendo así una herramienta por excelencia de transformación social.

Y En nuestro corazón agradecimiento infinito también a todas las personas que a lo largo de los años han remado junto a esta familia para que finalmente llegara este día, llegara esta 50 edición, en nuestro recuerdo también aquellos que ya no están con nosotros, pero que desde algún tatami nos contemplan orgullosos, orgullosos de ver que Cádiz ya tiene desde enero de nuevo esa calle Raúl Calvo, y orgullosos por haber llegado a esta 50 edición que nos anima a ir a por otras 50 más.

Nos vemos el 21 de octubre. Muchísimas gracias