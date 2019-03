La boxeadora gaditana Katy Pacwoman Díaz, que se convirtió en gran protagonista de la noche sabatina al proclamarse campeona de Europa profesional de boxeo tras imponerse en la localidad madrileña de Venturada a la púgil irlandesa Lynn Harvey, viajaba el domingo de regreso hacia Barbate, donde la paternera de nacimiento reside en la pedanía de San Ambrosio, cuando atendió la llamada de Diario de Cádiz.

Sobre su estado de ánimo tras el brillante triunfo, lo describe así: "Me emocioné mucho y me encuentro todavía muy emocionada, estoy en una nube a pesar de que ya han pasado bastantes horas desde la celebración del combate. No he dormido apenas desde entonces y todavía no me he parado a pensar en la auténtica repercusión de este logro. Lo estoy disfrutando mucho y me ha felicitado un montón de gente".

Reconoce que todo duró menos de lo previsible: "El combate salió tal como se había planteado, pero lo que pensábamos que iba a pasar ocurrió antes de lo previsto. Creíamos que podría hacerlo sobre el octavo asalto, pero se adelantó al quinto. La estrategia elaborada por José David Versaci, mi entrenador y pareja, funcionó a la perfección. Cuando la tiré a la lona en el tercer round, decidimos intentar que se acabara lo más pronto posible si surgía la oportunidad, pero con cautela porque ella es una boxeadora peligrosa".

Respuesta "He callado muchas bocas, la primera la de mi adversaria; he preferido demostrar quién era la mejor sobre el ring, no con palabras"

Lynn Harvey manifestó días atrás que ella era mejor que la española, que le contesta de este modo: "La verdad es que he callado muchas bocas, la primera la de mi adversaria. Yo he preferido demostrar quién era la mejor sobre el ring, no con palabras. Eso es lo que de verdad cuenta".

Sobre los planes inmediatos desvela dos proyectos ideados para que uno de ellos salga adelante: "Ya se está trabajando en dos posibilidades de cara al futuro. Una de ellas consiste en realizar una defensa del título europeo y la otra pasaría por afrontar un intento de asalto a la corona mundial de mi peso. Sea lo que sea lo que salga adelante, me gustaría que esa pelea se llevara a cabo en Cádiz".

Por último, un agradecimiento: "Les doy las gracias a todos los que han aportado algo en mi preparación para este combate, aunque fuera un granito de arena. Toda ayuda ha sido muy útil".