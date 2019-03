"Estoy convencida de que nos traeremos el título europeo a Cádiz"

Tricampeona de España de kick boxing, en dos ocasiones en amateurs y una en profesionales, aparte de tres veces subcampeona del mundo amateur. Como boxeadora posee dos subcampeonatos de España amateurs. Este es el palmarés de Catalina Díaz, nacida en Paterna y residente en Barbate además de aspirante a coronarse mañana campeona de Europa profesional de boxeo del peso mínimo. Para ello tendrá que batir a la irlandesa Lynn Harvey en Madrid. Cuando sube al ring responde al nombre de Katy Pacwoman Díaz.

–¿Deportista desde pequeña?

–No había hecho deporte nunca. Lo único que recuerdo es que lo que mejor se me daba en el colegio eran las carreras de fondo. Fue con 27 años de edad cuando empecé a practicar simultáneamente kick boxing y escalada deportiva. Luego compaginé durante varios años el kick boxing y el boxeo hasta que hace uno y medio o dos pasé de boxeadora amateur a profesional. Desde entonces me dedico exclusivamente a esta modalidad.

–¿Cuándo decidió dar el salto al campo profesional?

–Como boxeadora profesional debuté el 27 de abril de 2017. El salto de categoría lo dimos para probar porque entendimos, mi entrenador y yo, que mi modo de boxear se podía adaptar mejor al campo profesional que al amateur. Entonces tenía ya 37 años recién cumplidos y ahora me queda solo una semana para llegar a los 39. Mi primer combate tuvo como escenario el mítico Metropolitano de Madrid y mi adversaria fue la rumana Sara Regina Coca. Aquel día gané a los puntos y desde entonces llevo un balance de cuatro triunfos y dos derrotas en media docena de peleas. Tras Madrid subí al ring en Canarias, Málaga, Canarias para un Campeonato de España, Polonia y Vizcaya. En esta última cita gané a Nany Suárez, una gran boxeadora, y eso resultó clave para ascender en el ranking. Vencí a los puntos pero la mandé tres veces a la lona. Esa victoria fue decisiva para que la EBU me declarara aspirante oficial al título continental del peso mínimo, un trono que ahora mismo se halla vacante pues la tricampeona mundial Joana Pastrana renunció a él.

–¿Qué tipo de combate espera contra la irlandesa Harvey?

–Pienso que será duro pero bonito para los espectadores. Las dos lo vamos a dar todo. Ella es guerrillera como yo, nuestros estilos son parecidos. Es previsible que el combate sea de mucho contacto, en distancias cortas. Técnicamente creo que la cosa también anda igualada a priori. Espero ganar antes de que se completen los 10 asaltos programados, pero hemos estado trabajando para la posibilidad de que lleguemos al límite. Tengo suficiente fondo por si ocurre esto y creo que puede ser clave, aunque es cierto que la única vez que peleé 10 asaltos fue en kick boxing, en boxeo solo he ido a ocho. Que nadie tenga duda de que estoy preparada física y mentalmente para afrontar este reto. El trabajo de José David Versaci, que es mi entrenador y además mi pareja -tienen un hijo de 8 años de edad que se llama Alí, en homenaje al mítico Muhammad Alí (Cassius Clay)-, ha sido magnífico tanto en el plano físico como en el estratégico. Lleva dos meses pensando día y noche en el combate.

–¿Solo boxea o lo compagina con otra profesión?

–Estudié Arquitectura Técnica y ejercí esa profesión durante una década. Después de aquello me he dedicado a dar clases de kick boxing y de boxeo en la Escuela Team Versaci & Díaz, que José David y yo tenemos en la pedanía barbateña de San Ambrosio. Antes, él la tenía en Barbate y desde hace seis años la tenemos los dos en San Ambrosio. Tengo como alumnos a niños, desde los 4 años, y a adultos. Dar clases y competir son dos labores que me encantan y las puedo compaginar perfectamente. Boxear me sirve para aprender y luego enseñar.

–Volviendo a la pelea, arriesgue y apueste.

–Sinceramente, me veo ganadora. No va a ser fácil, me lo voy a tener que currar pero apuesto 100% por mi victoria. Estoy convencida de que nos traeremos el título y el cinturón de campeona para Cádiz.

–¿Cuenta con muchos apoyos?

–Tengo mucho que agradecer a José Castro, el promotor que ha hecho posible esta velada, a los ayuntamientos de Barbate y Paterna y a las colaboraciones de Venta Luis, Venta Majales del Sol, Gym Center Vejer y Gimnasio Paradise de Barbate.