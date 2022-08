Fútbol sala: Déborah Fernández dice que "pienso llevar al equipo a Segunda División B"

Déborah Fernández afronta su segunda etapa como entradora del Cádiz CF Virgili tras el descenso cosechado la pasada temporada en la que el equipo pasó de la Segunda División B a Tercera, donde competirá esta temporada que comenzará el próximo mes.

Pregunta: Esta será su segunda etapa como entrenadora del club, ¿que le ha llevado a volver a esta casa?

Respuesta: Mi vuelta se produce por varias razones. La principal es que me siento en casa, es un club que conozco desde hace varios años. Incluso cuando no he estado dentro, lo he ido siguiendo en todas las categorías en las que ha jugado. Conozco muy bien a la directiva y hay sintonía entre nosotros. Es una directiva abierta, te dejan trabajar y siempre he hablado con ellos de que nos quedaba esa espinita de mi ultima experiencia que se cortó debido a la pandemia. Es una vuelta muy deseada por ambas partes.

P: ¿Cómo se sintió cuando el club se puso en contacto con usted para volver?ç

R: El director deportivo me llamó y la sesnascion fue muy agradable. Alex del Amor estaba ahí y tenia muy buena sintonía con el. Es un apasionado de este deporte y esto ayuda. Fue una sensación muy positiva. Cuando acepté la oferta y empezamos a ver el nivel de jugadores, lo primero que te dan son ganas de trabajar y comenzar un proyecto muy ilusionante.

P:¿Cuál es su objetivo para esta nueva temporada?

R: Con los objetivos me gusta ser muy prudente. La sensación es la necesidad de volver a ascender a Segunda División B, donde estábamos el año pasado. Pero tengo que ser muy prudente e ir viendo paso a paso lo que pasando. Es un grupo nuevo y aunque han jugado casi todos con todos, tenemos que ver como se adapta el grupo a mi forma de trabajar y nos iremos planteando diferentes objetivos a lo largo de la temporada.

P: ¿Qué aprendió de Juan Carlos Gálvez en su etapa como segunda entrenadora?

R: He tenido la oportunidad de estar con muy buenos entrenadores. Él tiene un don como entrenador, es capaz de sacar el máximo rendimiento de cada jugador y del grupo al completo. Es algo con lo que se nace, es una persona muy formada. A pesar de la experiencia se sigue formando y me ha enseñado las diferentes situaciones con las que actuar en función de las fases del partido.

P: Tras descender esta última temporada, ¿el club se ha marcado el objetivo de ascender o el objetivo es otro?

R: El descenso ha dolido mucho en el club y me transmiten esa necesidad de recuperar esa categoría que se merece el club. Tiene que estar en la categoría más alta posible.

P:¿Tiene el objetivo de llevar al club al ascenso?

R: Los objetivos lo iremos planteando en función a lo que vayamos viendo en el equipo. Nos vamos haciendo poco a poco como equipo y nos iremos planteando objetivos. Aunque no me puedo engañar y pienso en llevar al equipo a Segunda División B. Sería extraño no pensar en eso.

P: Hemos visto que el club se ha concienciado en dar visibilidad a este deporte con la visita a Marruecos, aunque usted tuvo que abandonar la expedición, ¿como de importante es este club para el deporte en la ciudad?

R: El futbol sala en Cadiz es una tradición, desde siempre. Recuerdo ver futbol sala en todos lados. Hay que tener una técnica especifica y el club es una eferente en nuestra ciudad. Los chicos y chicas tienen esa necesidad de tener un club referente en una categoría alta a la que poder aspirar. El Virgili tiene mucha importancia e intenta trasladar los valores deportes a nivel nacional e internacional.

P: Hemos visto que ha habido varias renovaciones y se ha anunciado la llegada de Litos, Mayorga o Lojo, ¿habrá más movimientos de cara a la nueva temporada?

R: Los fichajes hemos apostado por la juventud porque viene una cantera fantástica y esos jugadores tienen que seguir demostrando su nivel en este club. La plantilla está casi cerrada, aunque puede llegar algún que otro refuerzo.

P: Hay varios futbolistas que darán el salto al primer equipo, ¿qué espera de estos jóvenes que jugarán su primer año como senior?

R: De ellos espero, a pesar de su juventud, que sean unos referentes para cualquier aficionado. Tienen personalidad y estoy convencida de que van a sacar todo de ellos y que se conviertan en referentes en el equipo.

P: El presidente criticó la pasada temporada la falta de implicación de varias personas, tanto en los despachos como en el campo, ¿habrá decisiones importantes en todos los ambitos?

R: He hablado con el presidente y esta muy dolidos desde que terminó la temporada pasada. Han hecho autocrítica y se plantearon que mejorar para la nueva temporada y que no vuelva a pasar. Se han tomado decisiones y están convencidos de que no volverá a ocurrir otro descenso. Hay que tomar decisiones tanto dentro como fuera de la cancha y se ha trabajado para solucionar todo lo mejor posible.

P: La pasada temporada se destituyó a Pepe Narvaez porque no supo manejar el vestuario, ¿se ve usted capacitada de poder hacerlo?

R:Hemos hecho una plantilla nueva y el vestuario es diferente a la pasada temporada. Es complicado gestionar un grupo con diferentes jugadores, de diferentes edades y diferentes egos. El entrenador, además de táctica, dbee tener una formación en psicología para lidiar con todo ello. Aunque si no me viera capacitada no hubiese aceptado el cargo.

P: ¿Cuál es la cualidad/es que le diferencian para ser la entrenadora adecuada para este banquillo?

R: Quizás deban ser los directivos quien te deberían responder a esta pregunta (risas). Yo podría aportar experiencia, comencé en el año 1996 como jugadora y simultaneaba esa faceta de entrenadora en categorías inferiores. Mi formación como graduada en educación física me ha llevado al mundo del futbol sala, la experiencia creo que la tengo. También conocimiento. He intentado formarme como entrenadora, he finalizado el último nivel de entrenador, pero no quiero parar de aprender y pienso seguir formándome. Por último, tengo mucha ilusión por este deporte, y aunque no nos podamos dedicar profesionalmente a ello, no voy a perder nunca la ilusión por este deporte.