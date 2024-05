El Cádiz CF Mirandilla, bajo la 'espada' del descenso

Si el primer equipo del Cádiz CF se la juega para seguir en Primera, será este domingo cuando la angustia se traslade al filial, el conocido como Cádiz CF Mirandilla, que acude al campo de la Unión Atlético -en Murcia, en la última jornada de Liga- sin depender de sí mismo para poder continuar en Segunda Federación.

El descenso a la quinta categoría nacional -antes de la última reforma del fútbol era la Regional, que ahora es Tercera- viene amenazando la cabeza del segundo equipo del club gaditano desde el inicio de temporada y, por desgracia, prácticamente en los últimos cuatro años -tres años y medio lleva al frente del filial Alberto Cifuentes-, por lo que es mucho tiempo jugando con fuego y repitiendo errores de planificación.

El Cádiz CF Mirandilla cierra la Liga este domingo (12:00 horas, horario unificado) en tierras murcianas para visitar a La Unión Atlético, que ya salvado no se juega nada. Pero el filial depende de otros marcadores para quedar libre de todo peligro.

Si gana a La Unión se salvará del descenso directo, pero para evitar el play-out (eliminatoria por la permanencia que juegan los cuatro peores decimoterceros clasificados de los cinco grupos) necesitará que el Racing Cartagena no gane en el campo del descendido Cartagena B.

Pero si el equipo de Cifuentes iguala en su partido, para no descender de forma directa precisará que el Manchego no gane al Yeclano Deportivo -no se juega nada al tener asegurada la segunda posición-, y con ese punto no jugaría el play-out si el Racing Cartagena pierde en el feudo del último clasificado. Y si cae derrotado, el Cádiz CF Mirandilla sólo se salvaría del descenso directo si el Manchego empata o pierde. Esa derrota cadista sería letal si el conjunto de Castilla La Mancha sale victorioso.

En el caso de que el filial gaditano acabara en plaza de play-out, habría que esperar al final de la jornada para ver qué equipos son los cuatro peores 13º.

El torneo por la permanencia en Segunda Federación, como se denomina de manera oficial, se jugará en las dos semanas posteriores a la finalización de la fase regular del campeonato, puesto que consta, solamente, de una eliminatoria a doble partido -los perdedores bajarán a Tercera Federación- que disputarán cuatro de los cinco equipos que ocuparon el decimotercer puesto en cada grupo.

El sorteo determinará el orden de los encuentros. En este caso, si se produce una igualdad tras los 180 minutos, habrá prórroga y, si persistiera el empate en los 30 minutos adicionales, sí habrá tanda de penaltis, ya que todos ocuparon la misma posición en la fase regular.

Cifuentes: "Hay que llegar a los 42 puntos y librarnos del descenso directo"

Último partido con la obligación de ganar. Las palabras de Alberto Cifuentes, técnico del Cádiz CF Mirandilla. "No nos queda otra, hay que ganar el partido. Hay que conseguir tres puntos el domingo a las 14:00h hay que tener 42, y al menos la líbranos del descenso directo y esperar otros resultados que ojalá se pudiesen dar. La verdad es que estamos centrados en conseguir la victoria en nuestro partido y conseguir tres puntos en la última jornada de liga que, de momento, nos darían esa salvación entre comillas".

El rival, La Unión Atlético. "Un gran equipo, que ha hecho una gran segunda vuelta, que desde finales de enero o primeros de febrero cambió de entrenador y ha hecho unos números impresionantes. Ganaron el último partido en Estepona, que es un campo muy difícil. Parecía que iba a estar peleando hasta el final la salvación e incluso con los tres puntos que le quitaron en la clasificación, ha conseguido salvarse a una jornada del final. Darle la enhorabuena y hacer un partido en el que nosotros tenemos que pensar en nosotros, que se note que nos jugamos la victoria. Obviamente ellos han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, es su último partido de liga en casa y seguramente no quieran decepcionar a su gente, pero tenemos que ir a demostrar que nosotros queremos ganar los tres puntos. Les felicitaremos por esa salvación y que ojalá que nosotros tengamos tres puntos a nuestro favor cuando termine el partido".

Unidad ante la adversidad. "Llevamos mucho tiempo pidiendo eso, estamos intentando que todos se sientan útiles, aunque es verdad que hay jugadores que juegan y otros que no. Me consta que los capitanes están haciendo un gran trabajo en ese sentido, los jugadores quieren aportar, quieren estar, porque son partidos importantes y quieren ayudar. Al final nosotros tenemos que tomar decisiones y elegir a los que representan a todo el grupo el día de partido, pero es verdad que siempre están en el vestuario, siempre están apoyando, siempre está el grupo junto, pues esperemos que este último partido podamos dedicarle la victoria a todos los jugadores que quizás no han tenido tantos minutos y que han estado entrenando y esforzándose como el que más", sentenciaba el técnico del Cádiz CF Mirandilla.