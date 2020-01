El Ayuntamiento pide perdón por el estado de las instalaciones deportivas

"Asumimos nuestra responsabilidad. Las imágenes son avergonzantes y no nos sentimos orgullosos de ellas. Pedimos disculpas a los clubes y a los padres y madres de ese alumnado" que no está pudiendo realizar prácticas deportivas en la ciudad en estos últimos días. Así de sincera se ha mostrado este viernes la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, al ser preguntada por el estado de las instalaciones deportivas municipales.

En los últimos días es continuo el goteo de equipamientos que vienen anunciado su cierre o su inutilización parcial a consecuencia de filtraciones de agua que están ocurriendo por la lluvia a consecuencia del mal estado de conservación de los equipamientos deportivos. Y la concejal de Adelante Cádiz ha hecho frente a esas situaciones reconociendo la responsabilidad.

No obstante, Ana Fernández ha querido reseñar que la situación actual es fruto "de una desatención del Partido Popular en veinte años de gobierno que no han invertido en el mantenimiento de los espacios deportivos". Y frente a eso, ha puesto de relieve la inversión de un millón de euros que se está afrontando en la actualidad en el Pabellón Ciudad de Cádiz (cuyas obras estaba previsto que finalizaran en febrero aunque la concejala no ha querido dar una fecha concreta). "El resto de pabellones tiene también mejoras programadas", ha informado Fernández, reseñando en concreto el cambio de césped del Elcano o los focos que se esperan en el Manuel Irigoyen.

"Estamos actuando e invirtiendo", ha asegurado la portavoz, que ha pedido "paciencia" a los clubes de la ciudad y a los padres y madres de alumnos de actividades deportivas extraescolares ante las sucesivas incidencias que se vienen produciendo estos últimos días. "Insisto: nos lo hemos encontrado así y lo estamos intentando resolver", ha añadido Fernández.