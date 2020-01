Cuelgan el cartel de cerrado al Ciudad de Cádiz hasta el lunes

La previsión de lluvias para lo que resta de semana ha provocado que los máximos responsables del gobierno municipal en lo que respecta a la faceta deportiva hayan comunicado hoy miércoles a los clubes usuarios de las instalaciones del Complejo Ciudad de Cádiz el cierre de las mismas hasta el próximo lunes.

La referida comunicación es breve y en los siguientes términos: "Habiendo recibido instrucciones del encargado general de la instalación, les comunicamos el cierre del pabellón del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz debido a la imposibilidad de realizar actividades deportivas con las máximas garantías de seguridad debido a las filtraciones en la cubierta. Dicho cierre se prolongará al menos hasta el próximo domingo 26 de enero, inclusive. Disculpen las molestias que les pueda ocasionar".

Las goteras siguen siendo las grandes enemigas de los deportistas de diferentes modalidades que suelen utilizar el Ciudad de Cádiz, pues al parecer del plan de impermeabilización solo se ha empezado a afrontar una primera fase, que no es la de mayor envergadura. Y tiempo parece restar para la solución del problema pues, según apunta el máximo responsable de uno de los clubes más perjudicados, desde el IMD tienen idea de "meterle mano en verano a la cubierta principal del pabellón".

Aparte del enorme trastorno que supone no poder usar la instalación para entrenamientos durante miércoles, jueves y viernes por parte de numerosos equipos, un problema de gran calado es el de los encuentros programados para el fin de semana.

En lo que respecta a conjuntos de categorías séniors destaca lo que le ocurre al Cádiz CF Virgili de la Segunda División B de fútbol sala. El equipo entrenado por Déborah Fernández tenía previsto recibir este sábado en el Ciudad de Cádiz al Nazareno de Dos Hermanas, pero dirigentes del club comprobaron el domingo por la noche, con el cartel ya elaborado, que las previsiones meteorológicas eran adversas. La experiencia de lo acaecido les llevó a cambiar el escenario el lunes, con el obligado permiso del rival al hallarse ya fuera de plazo. Arreglaron el asunto trasladando el choque de su equipo femenino a Mirandilla para dejar libre el Francisco Blanca para el sénior masculino desde las 18:00 horas del sábado.

Cabe recordar que es la tercera vez que el Cádiz CF Virgili se ve forzado a variar de escenario desde que se agravó el problema de las filtraciones en el Ciudad de Cádiz, pues con anterioridad ya recibió al Betis B en el Centro Histórico y al Carmonense en el propio Francisco Blanca. Uno de los directivos del club apunta que esto es "un fastidio ya que solemos reunir a una cantidad de espectadores entre 500 y 600, mientras en el Francisco Blanca solo caben 280".

Entre los equipos séniors que tenían previsto jugar el fin de semana venidero en el Ciudad de Cádiz también se halla el femenino de categoría autonómica de voleibol del Amigos Cádiz, sin que en la web de la Federación Andaluza se recoja aún ningún tipo de cambio de escenario.

Diego Zamorano, presidente del Cádiz CB Gades "Estamos desesperados, este cierre de cinco días del Ciudad de Cádiz nos mata"

Por la gran cantidad de plantillas con que cuenta, de edades muy diversas, el Cádiz CB Gades de baloncesto es de los peor parados por esta situación. Por ejemplo, su equipo sénior femenino, que milita en la Liga Nacional N1, ya tuvo que descartar seguir jugando en el Ciudad de Cádiz por culpa de que las canastas pasaron a ser utilizadas como sostén de los toldos colocados para recoger el agua que cae del techo y así evitar el deterioro de un parqué que, en cualquier caso, presenta ciertas zonas estropeadas por efecto de la lluvia. Las féminas del Cádiz CB Gades suelen jugar desde entonces como locales en Puerto Real aunque llegaron a hacerlo incluso en la alejada Trebujena.

Diego Zamorano, presidente del referido club de baloncesto, no se muerde la lengua: "Estamos desesperados, es que ya no hay pistas en Cádiz ni en localidades cercanas ni alquilándolas, que es lo que intentamos hacer en estos casos, para albergar los entrenamientos y los partidos de todas las plantillas con las que contamos. Estamos haciendo encajes de bolillos esta temporada, pero este cierre de cinco días nos mata. No tenemos dónde meter a tantos chavales. Es un grave problema y habrá que tomar medidas drásticas si no se soluciona antes de la siguiente campaña. Desde el IMD nos dicen que le meterán mano en verano. Ojalá sea así, pero habrá que verlo".