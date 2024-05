¿Os recibimos con alegría? Por Yolanda Vallejo

.

Así, a ojo de buen cubero, utilizando el método de la vieja haciendo cuentas, resulta que en apenas cuatro días han llegado a nuestra ciudad más de treinta mil cruceristas, algo así como el triple de habitantes del casco histórico de Cádiz, si hacemos una regla de tres. Que ya lo sabe, de los ciento doce mil vecinos y vecinas, apenas vivimos en este pequeño recinto amurallado unos once mil gaditanos, los mismos que llegaron en los tres cruceros que atracaron en el muelle el pasado jueves, el Sky Princess, el Arvia y el Mein Schiff 1. -lo de los nombres de los barcos también da para una tertulia de barra de bar- y los mismos que se estuvieron paseando durante toda la mañana por nuestra ciudad. No sé yo si son muchos los cruceristas que se van a Sevilla o a Jerez -igual que hacían antes-, lo que sí sé es que cada vez vienen más tiesos y dan más vueltas por la ciudad, como habrá podido usted comprobar en estos días porque seguro que se ha cruzado con más uno y más de cien. Ellos, con el asombro de Damasco en las retinas, usted, con la sensación de formar parte del elenco de un espectáculo, el miembro más torpe del cuerpo de baile que no sabe cómo cruzar el Rubicón de la calle Compañía y llegar sano -aunque no salvo- a su casa.

Así, a ojo de buen cubero, una hace cuentas y piensa que con una tasa turística -como ya tienen muchas ciudades de Austria, Croacia, Hungría, Holanda, Portugal, Bélgica, Francia o Italia e incluso muchas españolas- dolería menos el impacto de los cruceros. Porque, no nos vamos a engañar, una ciudad que triplica su población, triplica la suciedad, triplica el gasto en limpieza, triplica la contaminación, y reduce por tres el espacio para los vecinos -y las vecinas. Que no es que yo vea mal que vengan los turistas, líbreme el cielo de pensarlo porque, visto lo visto, es nuestra única fuente de riqueza. Los comercios venden, los bares se llenan, los museos se visitan y el nombre de Cádiz se convierte -otra vez -en algo más que un lugar en el mapa.

Porque esto no es nuevo, no hay que olvidarlo. «Cádiz puede verse en un día», decía Richard Ford en su «Manual para viajeros por Andalucía y lectores en casa» -me encanta el título, todo hay que decirlo-, publicado en 1845 que recogía, a modo de guía, lo mejor y lo peor del sur de España, visto con los ojos de un inglés -claro está- pero en sintonía con toda aquella pléyade de viajeros románticos que nos «descubrían» por primera vez -y que se quedaban fascinados por esta «ciudad construida en roca, reluciente como una hilera de palacios de marfil». Ford anduvo por aquí entre 1830 y 1833, cuando nuestra ciudad ya no era ni por asomo aquella en la que, según nos contó luego Galdós, todo lo que pasaba en España, pasaba en Cádiz. Ya empezábamos a ser una ciudad provinciana, dejada, olvidada, que mantenía, pese a todo, los muebles, las vajillas y la ropa buena de cuando habíamos sido el emporio del orbe, y respiraba ese aire paletillo que da el pelo de la dehesa, ese ademán del quiero y no puedo que ya se nos quedó para siempre. Para aquellos primeros turistas, la ciudad era «aburrida, pues es poco más que una prisión marítima», pero resultaba tan encantadora que no hay ni un solo viajero que no dejase escrita algunas líneas sobre Cádiz.

Como ahora, ya verá. Porque habrán cambiado las formas, pero el fondo sigue intacto. Ya no se publican guías de viajero, pero las redes sociales han tomado el relevo de aquellos diarios personales. Esta semana, sin ir más lejos, Juan y Gail, que venían en el Viking Neptune, colgaron en sus redes un resumen de su visita a Cádiz, primo hermano del que hiciera Richard Ford hace doscientos años. No hemos cambiado tanto, aunque nos lo parezca. Así los viajeros, que venían de hacer escala en Tánger -el exotismo que no falte, por favor- se maravillaban del «beautiful weather» que tenemos por aquí, y de la «beautiful» estampa que ofrecía la plaza de San Juan de Dios desde la cubierta del barco. Todos los tópicos, ya sabe, en apenas seis minutos, salpicados de «oh my god» por la plaza de España, Candelaria, San Antonio, la Catedral, el autobús turístico -que fue, prácticamente, lo que menos les gustó- y sendas paradas para un desayuno que les parece un chollo -siete euros y medio por un café con tostadas con aceite, queso de supermercado y jamón de blíster- en el antiguo bar de los Comes -ahí soy yo la que digo oh my god- y un almuerzo de paella y sangría en la calle Plocia. A ella le sorprende mucho que los gaditanos pasen por alto «la arquitectura tan bonita» -vivimos en ella, querida Gail- , tanto como se sorprendía a Ford ante las esteras viendo «a los trabajadores en cuclillas trabajando exactamente como los egipcios hace tres mil años».

Son las 9.30 de la mañana «la ciudad se está despertando ahora mismo», dice Gail como si aquí no hubiese gente que entra a trabajar a las ocho, como si los niños no empezaran las clases en el colegio a las nueve, como si todos formásemos parte del catálogo de colorines en el que contrató su viaje.