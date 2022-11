El machista frustrado de Cádiz

Cuando se tramitaba la llamada Ley del Solo Sí es Sí, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, puso una serie de reparos que no fueron tenidos en cuenta y que acabarían con su carrera política cuando fue expulsado del Consejo de Ministros sin la más mínima explicación. El tiempo le ha dadola razón a Juan Carlos Campo, ya de magistrado en la Audiencia Nacional. No sirve de nada, pero es bueno recordarlo. De la misma manera que es pertinente no olvidar que Pablo Iglesias llamo al ministro "machista Frustrado". Ahora los de Podemos culpan a los jueces. Según parece todo el mundo está equivocado menos Irene Montero. We Can Do It.