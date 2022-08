El franquismo explicado a los jóvenes. Juan José Téllez en El Diario.es

El fascismo flow y es la única respuesta que parece soplar en el viento en tiempos como estos, cuando ser antisistema no es buscar la playa bajo el asfalto o la imaginación en el poder, sino lucir simpáticas gorritas de requetés, entorchados nazis, camisas negras, tatuajes de la cruz de hierro y pósters de El Alcázar no se rinde.

Resultaría inútil explicarle a los milennials, a los ninis de hoy, o como quiera que los etiquete el marketing antropológico, toda aquella caspa de antaño. ¿Cómo recordarles que ponían telediarios antes de las sesiones dobles de cine a la juvendumbre de hoy, que no suele aguantar siquiera las películas en blanco y negro? Tiempo hemos tenido, y no lo hemos hecho, para ser pedagógicos al respecto durante 45 años: con las cosas de ser libres no se juega, tendríamos que haberles predicado y no lo hicimos. Pensamos que la democracia se transmitía como una ciencia infusa o como un virus benéfico, pero no es así. Crecer en libertad tendría que llevarles a ser libertarios y, en cambio, les está conduciendo a ser liberticidas.