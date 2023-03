De Tito Bernie a la Kitchen

Un escándalo no puede tapar otro. Los dos son repugnantes. Un diputado y un general de la Guardia Civil en tramas de corrupción , fiestas con putas y cocaína es repugnante. Un ministro del Opus que emplea fondos públicos para perseguir a un antiguo compañero de partido al objeto de evitar que cuente lo que sabe de la trama de corrupción del PP , entran ganas de vomitar. Del coro al caño y del caño al coro. Tanto monta. Un caso no esconde otro. Los dos son detestables. Quizás las fotos de las orgías con el diputado socialista hagan que llame más la atención, pero conviene recordar la connivencia del presidente de la Audiencia Nacional y un dirigente del PP para tapar el caso Kitchen, no llamará la atención pero socava la confianza en la justicia.