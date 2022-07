Saurina martillo de herejes

El TSJA considera vulnerado el derecho de huelga de una montadora de vídeo del Centro Territorial de Córdoba, al establecer la Dirección turnos de trabajo de refuerzo el día de la Huelga del 8M de 2022, y en ese departamento. Todo con el objetivo de que la emisión del informativo no se cayera.

En ambos fallos, el TSJA condena a Canal Sur a pagar a CGT- Andalucía, 7.500 euros. También la condena a la lectura de las sentencias. Desde CGT seguiremos defendiendo nuestros derechos. Esperemos que la Dirección no vuelva a caer en estas prácticas de mediados del siglo XX y defienda de verdad, no de postureo, la igualdad entre hombres y mujeres. En CGT somos libertarias, feministas y revolucionarias. ¡Súmate!

Empezó Doña Carmen y ha seguido la abeja Amaya. No sabemos qué ocurre al ser nombrada Delegada de Madrid, que vengas de donde vengas, ya sea de El Mundo, o ya de la redacción de Canal Sur, el cargo saca de cada una lo peorcito , o quizás sólo saca a relucir lo que cada cual es en realidad.

Lo de cobrar casi como el Director general de la Empresa por gestionar Madrid ¿es para esto? ¿Es el plus para hacer de mamporrera en la capital del reino de la política de San Telmo? Porque seguimos sin entender que, con 10 trabajadores en Madrid y con más de un centenar en Málaga, quien gestiona la delegación andaluza cobre bastante menos que la madrileña. Un salario, por cierto, establecido en el nuevo organigrama, cuando fue fichada C.Towers.

Dirigir a golpe de expediente es síntoma de fascismo y deja en evidencia que no hay cintura, profesionalidad ni talante negociador. Es posible que sea obediencia ciega o simplemente que el cargo queda gigante a la susodicha. Esto es lo que pasa cuando no hay transparencia, cuando se nombra a dedo, y se cree estar por encima de los méritos de las y los profesionales. Lo que pasa en Madrid, en realidad pasa en todo Canal Sur. Lo que pasa es que paradójicamente Madrid en más chico que el resto de delegaciones. Pero el estilito cortijero no se ha ido nunca.