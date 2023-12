Hay quien piensa que reformar la Constitución es el bálsamo de Fierabrás, el ungüento que va a curar todos los males. Yo no lo tengo tan claro, a ver qué dice esta mañana Ramón Vargas Machuca. Primero habría que pensar que para cambiarla hay que buscar una mayoría si no igual, sí parecida,a la que la aprobó. Dudo que Sumar , que supongo sería el equivalente al PCE de 1978, aceptase esa reforma sin sus propuestas maximalistas. Dudo que los partidos catalanes se sumasen. El PNV ya se abstuvo. Al menos un acuerdo PSOE-PP que ahora mismo se antoja quimérico. No parece que el clima político esté para ese tipo de acuerdos cuando ni siquiera se ha podido renovar el CGPJ. Así que tengo para mí que habrá Constitución en sus actuales términos para una temporada. Igual en su 50 cumpleaños, quién sabe.