Sobre Pueblo Gitano

Me parece fantástico que le dediquen una calle al pueblo gitano. Digo más: habría que dedicarle otra calle a la clase obrera, y otra a los migrantes, y otra a los exiliados, y otra a los homosexuales, y otra a las mujeres vícitmas de vilencia machista, hasta el infinito y más allá.

Ya me parece un poco raro cargarse al Marqués de la Ensenada. Esa política de cancelación ¿tiene algún límite? Es decir, mirar con ojos de hoy a personas de hace 250 años ¿dónde ponemos el límite? ElMarqués de Comillas fue traficante de esclavos, Cánovas del Castillo permitió la esclavitud sus primeros años, no sabemos si Columela tenía esclavos.¿El límite temporal dónde se marca? Vale lo del franquismo, no se puede exaltar a quienes cobraron fama solo por su apoyo al régimen. Pero ¿y los escritores que fueron franquistas al principio y luego cambiaron?¿y los inventores o científicos que apoyaron alguna forma de autoritarismo? ¿y Rafael Alberti y su "Redoble lento de tampor por Stalin"?