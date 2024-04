He de confesar que no sé qué es eso de "las glorias" aunque veo que lo escriben con mayúscula "Glorias". Debe ser algo importante, o quizás copiado de Sevilla, porque tiene un pregón y todo. Estos capillas no saben qué hacer, es todo un sindicato de bombos mutuos: hoy me pregonas tú, mañana te pregono yo. Hay tantas cosas que pregonar que no deben tener tiempo. O igual tienen un pregón tipo y le cambian los nombres propios.