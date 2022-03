Laura Garófano pierde su denuncia

Me presentó una denuncia ante el órgano de arbitraje de la FAPE, creado hace años a semejanza del inglés, para mediar en la resolución de conflictos ante los medios de comunicación . La periodista Laura Garófano me puso una denuncia porque , decía, yo había usado una foto suya de Instagran sin su permiso. Ella se había hecho una foto de sus piernas cuando iba a recoger el Premio Cádiz de Periodismo. Me lo enviaron, porque yo no tengo Instagran, y yo lo publiqué con el título ESTE ES EL NIVEL , porque pensaba que se frivolizaba con el periodismo. Ella me denunció ante la Comisión de Quejas que ha rechazado su solicitud amparando mi libertad de expresión para criticar. Recuerda la Comisión de Quejas que " es preocupante que una profesional de la información no conozca la máxima del periodismo de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres" . "Si la red social es pública, todos los que están suscritos la pueden ver", "al denunciado le ampara la libertad de expresión". La Comisión de Quejas estima que si bien la denuniciante no es un personaje público, al haber sido persona de confianza de Teófila Martínez "su vinculación con la institución pública le hace estar en el punto de mira de los ciudadanos que tienen todo el derecho a ejercer la crítica".