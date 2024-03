Homenaje a Carlos Díaz

Esta mañana pleno del Ayuntamiento con la asistencia de las viejas glorias, exconcejales de 45 años de corporaciones democráticas. Parecíamos el consejo de ancianos de la tribu. Me ha alegrado ver a muchos que hace años que no veía, cosas del hogar del pensionista municipal. Mucho elogio a Carlos Díaz, por supuesto. Debo decir que detesto los obituarios a tumba abierta: aquello de "allá donde quiera que estés", por ejemplo. Desde aquí lo digo: deséngáñense, Carlos no está en ningún lado. O quienes utilizan el estilo directo: Carlos, quiero que sepas. Pues no, Carlos no va a escuchar nada. Lo de "que la tierra te sea leve" es una cursilería de los romanos.