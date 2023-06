Cuneros. Por Fernando Santiago

El primer cunero de la democracia fue Manolo Chaves en 1977, nacido en Ceuta, residente en Sevilla, su principal vínculo con la provincia era que sus padres vivían en San Roque. Luego nos cogió cariño , alquiló una vivienda en Isecotel y se presentó por la provincia en numerosas ocasiones. Se identificó tanto con Cádiz que un año consiguió que el Cádiz no bajase a segunda división cuando convenció a la Federación Española de Fútbol de la Liguilla de la Muerte que había ideado Irigoyen. En 1979 se presentó por la provincia Rojas Marcos con el argumento “ningún andaluz es extraño en Andalucía”, salió diputado, fue la legislatura de los acuerdos PSA-UCD. También se presentó por la provincia Juan Antonio García Díez, vicepresidente económico de la UCD, con el argumento de que había hecho la mili en San Roque, propició la liberación del peaje del puente. Quizás Alberti era un cunero a la fuerza, porque tuvo que salir al exilio en 1939. Vino de Roma para encabezar la lista del PCE, duró poco en el Congreso. En el PSOE fueron cuneros Carmen Romero, Alfredo Pérez Rubalcaba y el propio Marlaska. En el PP fue cunero Rodrigo Rato , el padre fue a hacerle una donación generosa a Alianza Popular, le exigió a Fraga que su hijo Rodrigo fuera diputado, se eligió Cádiz porque Radio Cádiz entonces pertenecía a la Rueda Rato de emisoras. Rodrigo eligió alojarse en un hotel de El Puerto propiedad de una pareja de santanderinos que hacía poco habían vuelto a España desde Venezuela. El caso más llamativo de cunerismo fue cuando el PP se empeñó en que Antonio Sanz encabezase la lista de Sevilla, a cambio del PP sevillano dijo que José Luis Sanz, hoy alcalde electo de Sevilla, encabezase la de Cádiz, un doble Sanz de cuneros en una rocambolesca decisión. La propia Teresa Rodríguez , cuyo partido hoy acusa de cunero a Fernando Grande Marlaska, se presentó por Málaga y salió elegida por esta provincia, conviene no olvidarlo, que la gente tiene memoria de pez y los políticos, entre otros el Kichi, se creen que somos tontos. Así de memoria me salen estos cuneros. Es una perversión del sistema electoral ya que al determinar que la circunscripción es la provincia se producen estos movimientos. En las elecciones del 23 de julio Pedro Sánchez ha querido asegurarles la vida a todos sus ministros por si pierde, menos a Nadia Calviño, que tiene plaza asegurada en la Comisión Europea con mucho mejor salario que el de vicepresidenta del Gobierno. Marlaska I no hizo nada por la provincia de Cádiz. Fue efímero e ineficaz. La provincia no notó ninguna mejoría por el hecho de que el exjuez fuese diputado . Lo de menos es la tanqueta, cuyo único efecto fue retirar una barricada en el Río San Pedro.