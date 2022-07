Bag Carriers

Así llaman en Inglaterra a los asesores: llevadores de maletas. La tarea más importante que hacen, ir detrás del señorito llevándole la maleta y el móvil, darle palmaditas en la espalda para decirle lo bueno que es , cómo está cambiando la historia con su trabajo. Otros les llamaban élites extractivas de rentes. Veremos si todos esos asesores de la Diputación como Raquel Arenal, Pepa Caro, Miguel Guerra o Lola Virués siguen o no. La provincia contiene el aliento. Si no renuevan no sé qué será de nosotros.