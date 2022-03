AMOR A CÁDIZ. Por Fernando Santiago

Lo he citado otras veces pero insistiré: como decía Emilio López cada vez que oigo “todo sea por Cádiz” me llevo la mano a la cartera. Esas comparsas que le cantan a Cádiz para salir pitando a ganar dinero son iguales que los políticos que dicen hacer las cosas por amor a Cádiz. Se parten la camisa por Cádiz, mueren por Cádiz, dan la vida por Cádiz, los vellos como escarpia. El alcalde une a su condición de político profesional la de comparsista reputado, cuando habla de amor a Cádiz es como si estuviese todavía de punta jurado con el “Si yo fuera el alcalde de Cádiz, ese alcalde que Cádiz no tiene” bajo el cuadro de Fermín Salvochea en el despacho oficial. Me entran ganas de decirle lo que le cantaron Los que Ponen la Primera Piedra a Federico Pérez Peralta “no trabajes tanto por Cádiz que no hace falta”. No quieras tanto a Cádiz, alcalde, limítate a cumplir con los compromisos que adquiriste. Firmaste ante notario que ibas a estar solo ocho años, demuestra que hay políticos que cumplen lo que dicen, caso contrario te podremos comparar con el malvado Aznar de la guerra de Irak, , el de “no están en desiertos remotos ni en montañas lejanas”. Ese Aznar dijo que iba a estar ocho años y estuvo ocho años, cumplió su compromiso. Podemos aceptar que hicieras promesas que luego no has podido cumplir, “que vuelvan por el puente los que se han ido” , aquello era el entusiasmo del que no sabía de los recursos disponibles. Podemos entender que la necedad de Fernando Visedo dicha en nombre de tu partido de que con dos millones se arregla el problema de la vivienda. Aceptamos que aquello que dijo el extinto Barcia de que en Cádiz hay sol, viento y agua por lo que podemos vivir de las renovables era postureo del que no conocía ni la ciudad ni los medios disponibles. Cuesta mucho más comprender cómo pusiste a Alba del Campo al frente de una empresa como Eléctrica de Cádiz sin conocimientos ni capacidad, solo con la confianza de tu jefe de gabinete, asunto que terminó con una merma de 7 millones en el erario o lo que es lo mismo, 7 millones menos de dinero público por obra y gracia de tu asesora, tú que eres concejal delegado de ti mismo para la Transición Ecológica, los beneficios de esa política llegaron a la Comunidad de Roche gracias a una amiga que presidía la entidad. Lo que jamás podremos aceptar es que rompas una promesa hecha con toda la pompa y el boato de que solo ibas a estar ocho años porque eres profesor, y ahora lo revistas de la milonga del amor a Cádiz. No te gustará dar clases y no le das valor a tu palabra, déjate de pasodobles chungos “mi vida está al servicio de la ciudad” . Acuérdate de la cita de Samuel Johnson sobre la patria, que cita Kirk Douglas en “Senderos de gloria”.