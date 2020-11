La presión de familiares y vecinos desde primeras horas de esta mañana para que no demolieran un chalé en el Camino de Gamuza, en el extrarradio de Chiclana, ha resultado en vano. Así, sobre las 11 de la mañana se ha procedido al desalojo del chalé para que se ejecutara la orden judicial de derribo de la casa por construcción ilegal.

La piqueta ya ha procedido a derruir la estructura del inmueble ante la mirada de numerosas personas que se concentraron en los alrededores para apoyar en este trance al matrimonio afectado, con dos hijos de 16 y 23 años, que habitaban la vivienda desde hacía más de 10 años. La demolición se llevó a cabo bajo la vigilancia de efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil que se desplazaron al lugar ante posibles altercados, algo que no llegó a suceder puesto que los moradores y vecinos abandonaron la casa de manera pacífica. Los dueños de la casa y familiares se marcharon entre lágrimas, poco después de que la pala mecánica comenzara a reducir a escombros la vivienda.

El Ayuntamiento ha manifestado que se ha visto obligado a ejecutar la resolución judicial, ya que sobre la casa pesaba varios requerimientos del juzgado para que se procediera a la demolición. Añade que en 2008 ya se abrió el primer expediente y que en posteriores años hubo varios más para que se derribara la casa al encontrarse en suelo no urbanizable de especial protección en zona inundable, cerca de la cuenca del Carrajolilla, según fuentes municipales.