"Jamás en mi vida he visto lo que ha habido este verano"

"Comparado con el año pasado ha sido abismal, esto ha sido horroroso. Llevo desde el 2003 en el sector del taxi y lo que yo he visto este verano jamás lo he visto en mi vida", declara Miguel Ángel Vela, taxista y presidente de la asociación Teletaxi Chiclana, sobre la actividad generada en el municipio en el verano de la recuperación tras el parón de actividad sufrido en 2020 a causa de la pandemia de coronavirus. Un trasiego constante que, eso sí, ha tenido un acento "cien por cien español", aunque "ahora por el tema del golf están llegando más extranjeros, alemanes", explica Vela acerca del perfil del visitante de temporada a la localidad chiclanera.

El regreso del turismo veraniego ha abarcado, según este profesional del taxi, prácticamente "un cien por cien" de la actividad en el municipio con especial incidencia, lógicamente, en restauración y hoteles. "Junio y julio han sido meses buenísimos, con los restaurantes a tope. Acabo de llevar en el taxi a unos clientes a El Cuartel del Mar que hace cuatro semanas que reservaron allí. A día de hoy -8 de septiembre-, aún hay gente reservando en los restaurantes del Novo". Sobre esta zona de intensa actividad turística en Chiclana añade, además, que "el aparcamiento ha sido imposible este verano. Nunca antes habíamos tenido que llamar a la grúa para que no quitara los coches mal aparcados de nuestras paradas en los hoteles".

No solo el Novo Sancti Petri ha sido uno de los focos de atracción nuevamente para los turistas. El coqueto poblado de Sancti Petri también se erige como uno de los lugares preferidos para visitar, según Miguel Ángel Vela. "La gente se desplaza allí por los restaurantes y también las actividades acuáticas, las puestas de sol... Sancti Petri es una maravilla. El Concert Music Festival también ha ayudado mucho. Advertíamos a los hoteles de que no podíamos hacer reservas una hora antes del comienzo de los conciertos, así que la gente tenía que estar preparada para salir un par de horas antes. Así se iban a cenar por el poblado".

Además de la apertura del turismo tras meses de incertidumbre, la ausencia de un factor autóctono se ha convertido en una gran aliada en esta etapa de recuperación. "Este verano no hemos tenido apenas levante", recuerda Vela, lo que sin duda ha propiciado que muchos clientes "me hayan dicho que el año que viene vuelven. Van a repetir sí o sí, lo sé".

Así, de cara a próximas temporadas estivales y con la perspectiva de que el crecimiento de la actividad económica vaya asentándose progresivamente, Miguel Ángel Vela, como presidente de Teletaxi Chiclana, tenía prevista este pasado viernes una reunión con el alcalde chiclanero, José María Román, y el delegado de Tráfico, José Manuel Vera, con el objetivo precisamente de realizar un balance del trascurso del verano 2021 y plantear mejoras futuras. En este sentido, explica que por un lado "vamos a ver de qué manera podemos aumentar los vehículos, la plantilla del taxi, si se dan más licencias temporales". En la actualidad, Chiclana cuenta "con 37 licencias de taxi", detalla Vela.

Por otro lado, relata, "vamos a intentar llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para hacer algo nuevo con el tema de la central, para que podamos tirar los servicios un poquito más rápido. El año que viene queremos hacer más. La central ha estado colapsada este verano, estamos hablando de 300 y pico llamadas diarias". En este sentido, "nos tenemos que modernizar. Nosotros teníamos un sistema que es como un teléfono móvil, con todas las calles y pedanías de Chiclana memorizadas, lo que hacía que no tuviésemos que poner la emisora para nada, que es un elemento que nos atrasa mucho a la hora de dar un servicio". Pero, finalmente, "lo teníamos que quitar por el tema de Uber y Cabify. Uber ha comprado la aplicación que tenemos, Autocab, y de ahí coge muchos datos nuestros, algo a lo que no estamos dispuestos. Sé que el sol sale para todo el mundo pero hay que vigilar, porque hay muchos coches que no están dados de alta", denuncia.

A la espera de que estos cambios puedan materializarse próximamente, Vela reconoce que "necesitamos más ayuda. El invierno es muy malo y en una ciudad como esta con 80.000 habitantes, solo un 15 o 20 por ciento utiliza el taxi. Nosotros vivimos más del turismo". Desde dicho planteamiento, Vela menciona la posibilidad de pedir refuerzo a otras localidades de la provincia si la flota chiclanera no diera abasto en temporada alta, algo que sucede por ejemplo entre las localidades de El Puerto de Santa María y Puerto Real.