Román pone la avenida de la Rana Verde como "ejemplo de transformación" de Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha mantenido una reunión con los vecinos de la zona de la Rana Verde tras las obras realizadas en la carretera para su reconversión. Un encuentro en la que ha estado acompañado por miembros del gobierno municipal, técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria de las obras.

"No solo se trata de una actuación que puede verse a la vista con el acerado, los cuatro carriles, el carril bici, el alumbrado público o las zonas de descanso y sombra, sino que también se ha llevado a cabo un gran trabajo de infraestructura, incluyendo las redes de pluviales, fecales y de agua potable, permitiendo la conexión de los servicios de agua y alcantarillado en la zona", ha comentado el alcalde, quien ha indicado que "ahora contamos con un listado de 1.100 viviendas que pueden conectarse directamente, porque tienen en la puerta de su casa el agua y el alcantarillado".

Asimismo, el regidor chiclanero ha agradecido a los vecinos de la zona la comprensión por las molestias durante las obras y, sobre todo, su colaboración, "que han permitido un ensanche importante de la avenida, porque hay casi una veintena de propietarios que han cedido parte de su parcela para poder contar con el acerado necesario y los cuatro carriles para vehículos".

"Así, este proyecto es un ejemplo claro de la transformación que está teniendo Chiclana", ha comentado José María Román, quien ha indicado que "un proyecto de la misma índole se está llevando a cabo en estos momentos en la carretera de Fuente Amarga, mientras que en Carabineros estamos instalando farolas, que llegarán al menos hasta la glorieta de los cactus, aunque esperemos llegar hasta El Cotín".

El alcalde de Chiclana, José María Rmán, con los vecinos de la zona de la Rana Verde / Ayuntamiento de Chiclana

"Entrar desde la glorieta de Polanco, seguir por la Nacional 340 transformada con carril bici y alumbrado y continuar por esta avenida nueva está generando la conexión que necesitábamos para que un motor económico como el centro urbano dialogara con facilidad con el espacio económico de la playa. Para ello, esta avenida de la Rana Verde era imprescindible, al igual que las actuaciones en la antigua carretera de La Barrosa y la de Molino Viejo", ha expresado el alcalde, quien ha añadido que "esta actuación y la que realizamos en 2011 para recuperar la laguna de la Rana Verde y mejorar la red de pluviales nos llena de orgullo". "Agradecer a Garrucho y al equipo técnico municipal su implicación y a los vecinos su colaboración en el proyecto", ha concluido.

Hay que destacar que los trabajos de urbanización de la carretera de la Rana Verde finalizaron el pasado año, tras 12 meses de trabajos realizados por la empresa Construcciones Garrucho SA, en el tramo comprendido entre la rotonda de El Florín y la rotonda del Atún. Esta actuación ha contado con una inversión de 2.101.582,45 euros, financiados con cargo a la convocatoria de Zona de Bajas Emisiones 2022 dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con cargo a los fondos Next Generation EU, el Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural.

Estas labores han supuesto la reconversión de la vía en una carretera de cuatro carriles, la creación de acerado y el soterramiento de las cunetas existentes, carril bici independiente, además de las dos rotondas en las confluencias con los callejones Rueda la Bota y La Pedrera. Todo ello, con la iluminación y las canalizaciones de pluviales correspondientes.