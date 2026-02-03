Chiclana atendió a 236 familias con la campaña de los Reyes Magos 'Ningún niño sin juguetes'

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez, han realizado un balance de la última campaña ‘Ningún Niño sin Juguetes’ de la Asociación de Reyes Magos, en un acto en el que también han estado el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, así como miembros de la asociación.

En este sentido, la entidad ha destinado un total de 80.035,16 euros para la campaña 'Ningún Niño sin Juguetes', con la que ha podido atender a 400 niños, de entre 2 y 14 años, pertenecientes a 236 familias chiclaneras. De esta forma, resalta que el número de menores atendidos es el mismo respecto a la campaña anterior, aunque hay que aclarar que se ha incrementado el tramo de edad hasta los 14 años frente a los 13 del pasado año.

Por otro lado, indicaa que las entidades que han participado en la campaña 'Ningún Niño sin Juguetes' han sido la Asociación Cincodeluno, encargada de la compra y organización de los lotes de regalos para su posterior reparto, las Cáritas San Juan Bautista, San Juan, San Telmo, Santa Ángela de la Cruz y San Sebastián, así como Cruz Roja y Coordinadora Antidroga Nueva Luz. Todas estas entidades han trabajado bajo la coordinación de la Delegación Municipal de Servicios Sociales.

Asimismo, se han repartido 720 regalos entre las distintas residencias de mayores de la ciudad, así como en los conventos de las Madres Agustinas Recoletas y Santa Ángela de la Cruz, Olla Solidaria, el Hogar Gerasa, además de llevar merienda con 170 jóvenes de Asodown y Apnachi y el desayuno mágico con 260 niños de catequesis de la ciudad.

En este sentido, el alcalde ha destacado que "hoy venimos a rendir cuentas de la campaña 'Ningún Niño sin Juguetes’, en la que el Ayuntamiento de Chiclana ha aportado el 50 por ciento de la inversión realizada". "A pesar de incrementarse el tramo de edad de los niños, que han pasado de menores de 3 a 13 a niños de entre 2 y 14 años, los datos son magníficos en términos de asistencia social. Y es que en 2015 se atendieron unos 1.400 niños y ahora 400, es decir, menos de un tercio, a pesar de aumentar el tramo de edad en dos años", ha incidido José María Román, quien ha añadido que "esos datos concuerdan con los que tenemos de Servicios Sociales".

"La marcha de la buena economía de la ciudad nos lleva a que sean menos las familias atendidas", ha comentado el regidor chiclanero, quien ha añadido que "ejemplo de ello lo tenemos en los datos del paro, que se han incrementado en 88 personas en este mes de enero, cuando lo habitual en esta época del año es una subida de más de 200".

Asimismo, José María Román ha agradecido a las entidades sociales que colaboran con la Asociación de Reyes Magos en la campaña 'Ningún Niño sin Juguetes', en especial a la Asociación Cincodeluno. "A ver si alguien encuentra una Asociación de Reyes Magos que trabaje tan bien como la de Chiclana", ha expresado el alcalde, quien ha añadido que "para mí es un orgullo y digno de reconocer".

Por su parte, Juan Jesús Sánchez ha comentado que "hoy venimos a exponer todos los gastos que hemos tenido en esta última campaña y a agradecer al Ayuntamiento y al pueblo de Chiclana su colaboración en todo momento, así como a mis compañeros de la Asociación de Reyes Magos y a la Asociación Cincodeluno por su magnífico trabajo para que los 400 niños tengan los regalos a la carta, comprando todo en Chiclana". "Es una satisfacción decir que en Chiclana ningún niño se ha quedado sin juguetes", ha concluido.