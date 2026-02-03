Chiclana anuncia ya la Fiesta del Orgullo 2026 para el 11 de julio

El Ayuntamiento de Chiclana se sumará, un año más, a la celebración del Día del Orgullo 2026 con distintas actividades, entre ellas, la Fiesta del Orgullo, que se desarrollará el próximo 11 de julio en los Jardines de Urbisur.

En este sentido, dicha jornada comenzará con un desfile que se iniciará en el Anfiteatro de La Alameda del Río, recorriendo las calles del centro de Chiclana hasta finalizar en los Jardines de Urbisur, donde se llevará a cabo el Pregón, así como actuaciones musicales y espectáculos para todos los públicos. Además, habrá tallares y stands, así como una barra a precios populares.

"Hemos comenzado a trabajar para tener una programación acorde con esta celebración y solo queremos que el colectivo y toda la ciudadanía disfruten de esta jornada. Una jornada de fiesta en la que se celebra el amor libre entre las personas sean o no del colectivo", señala el delegado municipal LGTBI, Guillermo Sierra, quien ha indicado que en las próximas semanas mantendrá reuniones con colectivos LGTBI para concretar las actividades a desarrollar.