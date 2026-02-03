El 150 aniversario del título de Ciudad se abre a la participación de todos los chiclaneros

La conmemoración del 150 aniversario de la concesión del título de Ciudad a Chiclana ha puesto en marcha un correo electrónico para recibir aquellas ideas, iniciativas o proyectos que cualquier chiclanero pueda plantear para celebrar la efeméride.

El objetivo es cumplir una directriz básica de la conmemoración: hacer partícipe a toda la ciudadanía. Así pues, la dirección del correo habilitado es 150aniversario@chiclana.es

La conmemoración cuenta, además, con una página web https://www.chiclana.es/150aniversario, donde se publican, entre otros aspectos, las actividades que se llevan a cabo, que se prolongarán durante todo 2026 y que abarcan campos como el histórico; patrimonial; cultural; medioambiental o deportivo, entre otros ámbitos.

“Cualquier chiclanero puede trasladar sus ideas, participar en las actividades que se lleven a cabo. Entendemos que es una aportación esencial para que esta importante conmemoración sea un éxito”, comenta el alcalde, José María Román. “Dentro de los 3.000 años de historia de nuestra ciudad, la concesión del título de ciudad por Alfonso XII es uno de los capítulos más relevantes de nuestra historia. Es momento de volver la vista atrás para evocarlo, pero también de analizar nuestro momento actual, de plantear cuál es la Chiclana que queremos dejar a nuestros descendientes”, manifiesta.

Hay que recordar que el 8 de agosto de 1876, en el palacio del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, el Rey Alfonso XII firmaba el Real Decreto y diploma por el que le concedía el título honorífico de ciudad a la villa de Chiclana de la Frontera. En la actualidad, de los más de 8.000 municipios que existen en España, el número de ellos que tienen la distinción de “Ciudad” no llega a los 300.

El 10 de agosto el entonces alcalde de Chiclana, Francisco Majón, leía en el cabildo ordinario la carta del diputado Leopoldo de Alba Salcedo, en la que le participaba de las gestiones realizadas para obtener la distinción. El Cabildo remitió una carta al Rey Alfonso XII agradeciéndole el honor concedido, una misiva que se uniría a las celebraciones que durante los días siguientes tuvieron lugar en la ciudad.

La decisión se publicó el 25 de agosto, en el número 258 de La Gaceta de Madrid, precursora del actual Boletín Oficial del Estado. Chiclana, cuya población rondaba los 9000 habitantes, superaba entonces las 3500 hectáreas de uva palomino, rey y moscatel, un sustento económico que había comenzado a labrarse en el siglo XVI.

Finalmente, recordar que la Comisión que comenzó a trabajar a final de 2025 y que suma a personas estrechamente vinculadas a la ciudad desde numerosos puntos de vista, tiene ya previsto un elevado número de actividades, entre las que se encuentran catas y conferencia en torno al vino (la industria que fue esencial para la concesión del título) y la publicación de libros que recuerden la trascendencia de nuestra tradición vitivinícola.

Otras opciones en las que se está trabajando son la publicación de un cómic para difundir entre los más jóvenes nuestra historia; dedicar unas jornadas a los recursos locales vinculadas al vino, la sal y la ornitología; seminario sobre derecho turístico en colaboración con el Colegio de Abogados de Cádiz; jornadas medioambientales que incluyan concursos de balcones y patios; conferencias, exposiciones y catas de vino en el Museo del Vino y la Sal; una edición especial limitada de botellas de vino de Chiclana que recuerde la efeméride; exposición de la Chiclana del siglo XIX en el Museo y la limpieza y cuidado del título original de la concesión del título de ciudad.