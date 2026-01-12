José María Román: “Chiclana afronta una etapa fructífera”

El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado de miembros del gobierno municipal, compareció en rueda de prensa para analizar el nuevo año 2026 en Chiclana, en el que “el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de casi 150 millones de euros, más de 60 millones de inversión pública y una clara apuesta por la vivienda, la mejora de los servicios e infraestructuras, así como el desarrollo de la ciudad con la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbana y la puesta en marcha de nuevos proyectos como los incluidos en el Programa de Actuación Integrada (PAI)”.

En este sentido, el alcalde recordó que “hemos terminado 2025 con una población que roza los 93.400 habitantes y, por primera vez desde 2007, con menos de 8.000 desempleados”. Además, “al margen de la evolución y la transformación que la ciudadanía puede palpar a lo largo del término municipal, durante el pasado año el Ayuntamiento de Chiclana ha sido reconocido fuera de nuestro municipio por la mejor gestión de playas en el Foro Solytur; la distinción ‘Audaz’ a la transparencia local otorgado por la FEMP; el Primer Premio en la categoría de Infraestructura Verde del V Premio a las Buenas Prácticas Locales por la Biodiversidad, organizado por la Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad y la FEMP; el galardón ‘Territorio Solidario’ en reconocimiento a su compromiso con los valores de justicia social, sostenibilidad y solidaridad internacional, otorgado por FAMSI; el Premio ‘Ciudades que Caminan’ que entrega la Red Ciudades que Caminan; o el Premio a la Calidad de la Red de Ciudades Saludables, que otorga la FEMP y el Ministerio de Sanidad”, añadió.

Asimismo, declaró que “hemos terminado un año 2025 intensísimo, lleno de transformaciones, de inversiones e incremento de servicios, con un salto demográfico muy significativo y con un descenso del paro por debajo de los 8.000 desempleados, alcanzando cifras de 2007 aunque con 18.000 habitantes más”, para agregar que “esto pone de manifiesto la fuerza económica de Chiclana, una ciudad con menos pensionistas de la Bahía y de las más jóvenes de la provincia”.

2026

En lo que se refiera a los proyectos previstos para 2026, el regidor municipal aseguró que “se gestionarán actuaciones en obra pública por un importe superior a los 60 millones de euros, por lo que será un año de continuar con la transformación de la ciudad”. Sobre este asunto subrayó que “Chiclana afronta una etapa muy fructífera, con más población, menos desempleo, mejores servicios y equipamientos y con una economía muy viva y en crecimiento”. Y señaló que “la vivienda seguirá siendo un hecho diferencial para este gobierno municipal, pero también la dotación de servicios a través del POU y de los planes especiales, la mejora de la movilidad y la atención que la ciudadanía se merece”.

Asimismo, indicó que “hay un trabajo hecho muy importante, pero hay una tarea por delante tremendamente ilusionante y bien planificada. Vamos a seguir trabajando porque la ciudad lo merece y porque, además, nos da resultado”.

Posteriormente, manifestó que “frente al derrotismo de la oposición tal y como vimos con la Alameda del Río, la estación de autobuses, el Mercado de Abastos, la Zona Naranja o la Zona de Bajas Emisiones, lo único que hay es trabajo, gestión, presupuesto y servicios para la ciudadanía”.

Por otro lado, quiso poner el énfasis en “la apuesta del gobierno municipal en sectores como el Primario, con las huertas, viñas y pesca, un sector Servicios cada vez más potente, la Industria, el Turismo. Todo ello, sin olvidar las mejoras en los servicios a las personas, con la firma de un convenio con la Zona Gaditana para incrementar el volumen de agua en la ciudad, la puesta en marcha de la subestación eléctrica de La Pedrera antes de Semana Santa, la entrada en vigor del POU y el desarrollo de los suelos urbanos, así como la transformación de distintas carreteras de acceso a la ciudad y de conexión con el diseminado, el nuevo pliego del servicio de transporte urbano colectivo, un nuevo Plan de Asfaltado, Plan de Barriadas, Plan de Arbolado y las nuevas viviendas que se están construyendo y las 10 que se iniciarán en la calle Bailén”.

En cuanto al capítulo de inversiones, el alcalde nombró “el campo de fútbol de Huerta Mata para poder ejecutar el nuevo Municipal de Deportes en la barriada del Carmen, la piscina municipal, el circuito de motocross, el centro de formación junto a la Box, el Bosque Urbano junto a La Carabina, el centro cultural de Las Albinas, Plan Municipal de Colegios ante la ausencia de la Junta, el nuevo centro social de La Banda o el espacio escénico junto a la Torre del Castillo y la Escuela Oficial de Idiomas en el edificio de la Plaza Mayor, tras el bloqueo de la oposición hace unos años”.

Finalmente, José María Román expuso que “vivimos en una época de mucha desinformación y la mejor medicina contra ello es contar la verdad, que es lo que nosotros hacemos. Estamos en la recta final del mandato y este gobierno tiene una tarea muy bien planificada y sabe a dónde va”.