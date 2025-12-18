Chiclana: El Pleno aprueba inicialmente el presupuesto para 2026

El Pleno de la Corporación Municipal aprobó esta mañana inicialmente el presupuesto municipal de 2026, que asciende a 149,8 millones de euros. Unas cuentas que han salido adelante con el voto a favor de los grupos municipales de PSOE e IU, así como de los dos concejales no adscritos y el voto en contra de PP y Vox.

En este sentido, desglosando las cuentas, indicar que la empresa municipal EMSISA pasa de 18.343.790 euros en 2025 a 19.988.037 en 2026; mientras que Chiclana Natural reduce su presupuesto de 48.783.031,38 euros el presente año a 46.471.271,92 euros en 2026. Por su parte, el presupuesto del el Ayuntamiento pasa de 107.459.929,23 euros en 2025 a 112.860.026,16 euros en el próximo año.

“Estamos hablando de casi 150 millones de euros del presupuesto y 22 millones de inversiones, tanto del propio Ayuntamiento como de las empresas municipales, incluyendo una parte del PAI”, declaró el alcalde, quien subrayó que “realizamos un esfuerzo en vivienda e infraestructuras, con el objetivo de dar el mejor servicio a la ciudadanía”. Y anunció que “en los próximos días remitiremos el POU a la Junta de Andalucía de cara a la tramitación de la Evaluación Ambiental y poder aprobarlo definitivamente, permitiendo la construcción de casi 7.000 viviendas, de las que 2.000 estarán en suelos municipales. Y, por supuesto, vamos a tramitar los planes especiales, para que los propietarios del diseminado puedan obtener los servicios básicos”.

No obstante, el regidor chiclanero recordó la importancia de que otras administraciones como la Junta de Andalucía o Diputación “también estén a la altura de lo que Chiclana se merece y se pongan a trabajar para que proyectos como las carreteras de Los Barrancos o la Ronda Oeste, el cuarto centro de salud, las mejores de los colegios, el instituto de Secundaria de La Barrosa o la inundabilidad se ejecuten en el menor tiempo posible”. Para agregar que. “aunque suframos la parálisis de la Junta de Andalucía en cuestiones como los sistemas generales, no nos quedamos parados y ya estamos trabajando para dotar de servicios básicos a las viviendas del diseminado”.

Por otro lado, al igual que sucedió con el presupuesto, también se aprobó el expediente relativo a la plantilla municipal para el próximo año 2026, con el voto a favor de PSOE, IU y concejales no adscritos y con el voto en contra de PP y Vox. “La plantilla contará con las subidas aprobadas por el Gobierno de España y que, además, ya se verán reflejadas en la nómina de este mes de diciembre, incluidos los retrasos desde principios de año, lo cual ha supuesto un esfuerzo de medio millón de euros”, indicó el delegado de Personal, José Vera.

Asimismo, durante esta sesión ordinaria del mes de diciembre, también salieron adelante el expediente relativo a la cesión gratuita al Servicio Andaluz de Empleo de la parcela municipal, sita en la calle Sor Ángela de la Cruz, con el voto a favor de toda la Corporación, salvo Vox que se ha abstenido; el expediente relativo a la contratación anticipada del servicio de mantenimiento, conservación y mejoras de las instalación de alumbrado público y del sistema de telegestión municipal, gracias a PSOE, IU y concejales no adscritos, mientras que PP y Vox; y la propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida Andalucía sobre los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, que contó con la unánime de toda la Corporación.